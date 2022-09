Hulu Nabs la commedia “Phony” da Nick Paley di “Marcel The Shell”; Drew Goddard all’EP – Scadenza

ESCLUSIVO: In una guerra di offerte a sei, Hulu è atterrato falso, un progetto di mezz’ora da Marcel la conchiglia con le scarpe addosso co-sceneggiatore Nick Paley. Hulu non ha voluto commentare, ma ho sentito che il progetto, che è stato licenziato alla ABC Signature, ha ricevuto un impegno da sceneggiatura a serie con una grande penalità di sei/basse cifre. Drew Goddard, autore di ABC Signature Il marziano e creatore di Marvel Temerario serie, si unisce come produttore esecutivo.

Drew Goddard Getty Images

Scritto da Paley, Falso è un mistero di formazione descritto come Maniaci e disadattati intrappolato La zona del crepuscolo. Segue Sonny, un popolare liceale che si sveglia dopo uno strano incidente d’auto e scopre che sua madre è stata sostituita da un impostore.

Paley è il produttore esecutivo insieme all’ex dirigente del lungometraggio Charlie Alderman attraverso la sua neonata Charlie’s Production Company, così come Goddard e Sarah Esberg attraverso la società di produzione Goddard Textiles di Goddard, con sede alla ABC Signature.

Paley ha esordito nella scrittura di un lungometraggio con il successo indie del 2021 Marcel la conchiglia con le scarpe addosso, che ha scritto insieme al regista Dean Fleischer Camp e Jenny Slate, basandosi su una serie di cortometraggi scritti da Slate e Fleischer Camp. È rappresentato da Range Media Partners e dall’avvocato Victoria Cook presso FKKS.

Goddard è stato recentemente regista e produttore esecutivo dell’acclamata commedia di alto livello della NBC Il buon posto. È rappresentato da UTA.