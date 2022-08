Hulu dà ordine di serie a “The Other Black Girl” – Scadenza

Hulu ha dato un ordine di serie a L’altra ragazza neraun adattamento dell’omonimo romanzo di Zakiya Dalila Harris.

La serie sarà prodotta da Tara Duncan, l’ex dirigente di Netflix che ha stretto un accordo generale con Hulu nel 2020 e che ora è presidente di Freeform. Altri EP sono Rashida Jones, Marty Bowen, Wyck Godfrey, Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris e Danielle Henderson, che faranno lo showrun.

È dell’Onyx Collective.

La serie segue Nella, un’assistente editoriale, stanca di essere l’unica ragazza di colore nella sua azienda, quindi è entusiasta quando Hazel viene assunta. Ma mentre la stella di Hazel inizia a sorgere, Nella esce a spirale e scopre che qualcosa di sinistro sta succedendo alla compagnia.

Il libro è stato pubblicato da Atria/Simon & Schuster l’anno scorso. L’altra ragazza nera è basato sul tempo trascorso da Harris presso l’editore di proprietà della Penguin Random House.

Duncan ha lasciato Netflix nel 2018, dove era un dirigente creativo senior. Oltre a lavorare su L’arancione è il nuovo nero e Narcos, ha lavorato con registi tra cui Spike Lee, Baz Luhrmann, The Wachowskis e Justin Simien. In precedenza, ha prodotto il pilot per Amazon Boschi e ha lavorato presso AMC, dove si è sviluppata L’omicidio, Rubiconee la miniserie di fantascienza Il prigioniero. È entrata a far parte di Freeform nel 2020, un mese dopo aver raggiunto l’accordo con Hulu.