Hulu aggiunge 14 canali TV in diretta al pacchetto Pay-TV, inclusi segno distintivo, meteo e altro – Scadenza

Hulu aggiungerà 14 nuovi canali al suo pacchetto di pay-TV nelle prossime settimane, tra cui Hallmark Channel e Weather Channel.

Il servizio gestito dalla Disney, che conta 4,4 milioni di abbonati, ora include più di 85 canali nella sua lineup, insieme all’accesso in bundle a Disney+ ed ESPN+. Insieme a YouTube TV e altri bundle di streaming come FuboTV e Sling, Hulu ha registrato una crescita incrementale nell’ultimo trimestre, classificandosi al sesto posto tra tutti i punti vendita di pay-TV via cavo, satellite e Internet.

Le aggiunte alla formazione di Hulu stanno avvenendo in più fasi. Il 1 ° novembre, Weather Channel e Comedy.TV sono saliti a bordo. Oggi, Hallmark Channel e Hallmark Movies & Mysteries si uniscono, con Hallmark Drama disponibile come offerta aggiuntiva premium.

Il 1° dicembre si accenderà una suite di canali dello specialista di video musicali Vevo (comprese offerte per pop, hip-hop, country, anni ’80, ’90 e musica natalizia), insieme a TheGrio Television Network, incentrato sull’afroamericano, JusticeCentral .TV e The Weather Channel in spagnolo.

“Abbiamo ascoltato i nostri abbonati e siamo entusiasti di portare alcuni dei loro canali più richiesti al nostro servizio giusto in tempo per le vacanze”, ha affermato Reagan Feeney, SVP, Live TV Content Programming and Partnerships per Hulu. “Con queste aggiunte, Hulu + Live TV continua a essere una delle destinazioni di streaming TV in diretta più preziose sul mercato, offrendo agli abbonati l’accesso a oltre 85 canali live e intere librerie di contenuti on-demand di Hulu, Disney+ ed ESPN+”.

Byron Allen, il cui Allen Media Group possiede molti dei canali che si uniscono a Hulu, ha descritto gli accordi di trasporto come “un altro passo importante nella continua crescita ed espansione” del funzionamento della rete televisiva dell’azienda.