“Honeymoon Friends” aggiunge “genitori single” Alum Jake Choi – Scadenza

ESCLUSIVO: Jake Choi (Genitori single) ha firmato per recitare al fianco di Lil Rel Howery, Yvonne Orji, John Cena e Meredith Hagner in 20th Century Studios’ Amici in vacanza Continuazione Amici in luna di miele per Hulu.

Nel film originale distribuito sullo streamer nell’agosto del 2021, una coppia tesa (Howery e Orji) fa amicizia con una coppia turbolenta (Cena e Hagner) mentre è in vacanza in Messico, ma la loro amicizia prende una piega imbarazzante quando tornano a casa .

Clay Tarver ha diretto la commedia sugli amici dalla sua sceneggiatura co-scritta da Tom Mullen, Tim Mullen, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, vedendola segnare il più grande weekend di apertura di Hulu per un titolo originale, anche se il Predatore prequel in franchising Preda da allora ha vinto. Todd Garner e Timothy M. Bourne hanno prodotto, con Steve Pink e Sean Robins come produttori esecutivi.

I dettagli sulla trama del sequel sono tenuti nascosti. Anche se non confermato, sentiamo che Choi interpreterà il cupo e fiducioso dirigente del gruppo alberghiero Yon, che parla di un grosso gioco e interrompe Marcus (Howery) nel momento in cui si incontrano, il tutto nel tentativo di nascondere la propria insicurezza. Anche se trascorrono più tempo insieme, Yon arriva ad ammirare e rispettare Marcus, ei due formano un’improbabile amicizia.

Tarver sta tornando per dirigere dalla sua stessa sceneggiatura, con Garner di nuovo a bordo per la produzione.

Choi è forse meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista come Miggy nella serie comica della ABC Genitori single, in cui è apparso al fianco di Taran Killam, Brad Garrett, Leighton Meester e Kimrie Lewis. In precedenza è apparso nell’adattamento Warner Bros./MGM di Ry Russo-Young del romanzo YA di Nicola Yoon Anche il sole è una stellacon Yara Shahidi e Charles Melton, oltre al film in anteprima al Sundance di Justin Chon La signora Viola, acquisito da Oscilloscope. Altri crediti televisivi includono quello di Ryan Murphy Storie dell’orrore americaneHBO Successione e In trattamento, casalinga americana, Città ampia, Hawaii Cinque-0 e Minore.

Choi ha recentemente completato la funzione Il migliore del mondo per la Disney e sarà presto visto recitare al fianco di Demi Moore, Harry Melling e Andrea Riseborough nel dramma musicale di Amanda Kramer Per favore, piccola, per favore, presentato in anteprima mondiale al Rotterdam Film Festival. L’attore è rappresentato da Paradigm, Authentic Talent and Literary Management e Ziffren Brittenham.