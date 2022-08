“Hellraiser” Reimagining ottiene la data della premiere di Hulu, teaser – Scadenza

Hulu ha annunciato la rivisitazione del classico horror del 1987 Hellraiser debutterà esclusivamente sullo streamer negli Stati Uniti, come parte della sua celebrazione annuale “Huluween” di contenuti pieni di paura, il 7 ottobre. (Guarda il primo teaser del nuovo film, svelato oggi da Hulu, sopra.)

Il film originale, che ha presentato ai fan dell’horror l’iconico mostro noto come Pinhead, vede una donna che si imbatte nel corpo appena risorto e parzialmente formato di suo cognato. Quindi inizia a uccidere per lui per rivitalizzare il suo corpo, in modo che possa sfuggire agli esseri demoniaci che lo hanno inseguito dopo che lui stesso è uscito dal loro sadico mondo sotterraneo. Clive Barker ha diretto il film dalla sua sceneggiatura, che era a sua volta basata sul suo romanzo del 1986 Il cuore infernalecon Clare Higgins, Ashley Laurence, Andrew Robinson, Sean Chapman, Robert Hines, Doug Bradley, Nicholas Vince, Simon Bamford, Grace Kirby e Oliver Smith.

1987 Hellraiser ha incassato oltre $ 14 milioni in tutto il mondo e ha stimolato l’uscita di nove sequel.

Nella rivisitazione di Hulu dal regista David Bruckner (La casa di notte), una giovane donna alle prese con la dipendenza entra in possesso di un’antica scatola di puzzle, ignara che il suo scopo è evocare i Cenobiti, un gruppo di esseri soprannaturali sadici provenienti da un’altra dimensione.

Il cast dell’ensemble comprende Odessa A’zion (Grande esercito), Jamie Clayton (La parola L: generazione Q), Adam Faison (Tutto andrà bene), Drew Starkey (Banche Esterne), Brandon Flynn (Rated), Cerve Aoife (La lunga chiamata), Jason Liles (Stereoscopio), Yinka Olorunnife (Il trasportatore), Selina Lo (Livello Boss), Zachary Hing (Alone), Kit Clarke (Leonardo), Goran Visnjic (I ragazzi) e Hiam Abbass (Successione).

A Hulu Original, in associazione con Spyglass Media Group, il film riunisce Bruckner con gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski, lo sceneggiatore-produttore David S. Goyer e il produttore Keith Levine, che hanno collaborato tutti nel 2020 La casa di notte, insieme ai produttori Clive Barker e Marc Toberoff e ai produttori esecutivi Gary Barber, Peter Oillataguerre e Todd Williams. Chris Stone e Gracie Wheelan sono i co-produttori.