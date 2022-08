Glynn Turman e Sonita Henry si uniscono a Hulu Drama – Deadline

ESCLUSIVO: Glynn Turman (Il fondo nero di Ma Rainey) e Sonita Henry (Krypton) si uniscono al cast di Torta nerail dramma di Hulu di Marissa Jo Cerar, la Harpo Films di Oprah Winfrey e la Kapital Entertainment di Aaron Kaplan.

Turman interpreterà Charles Mitch, un avvocato di successo a Newport Beach, in California, la cui priorità assoluta è onorare i desideri finali della sua cara amica e cliente Eleanor Bennett dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Poiché Charles lavora con la famiglia di Eleanor per completare le sue richieste, insiste nel tenere unita la famiglia mentre affronta contemporaneamente il proprio dolore privato. Turman è un personaggio fisso della serie.

Henry reciterà nei panni di Mabel Martin, una rinomata esperta di cibo, che gode di una vita tranquilla e di successo con suo figlio e i suoi amati genitori. Quando il suo mondo viene sconvolto da una rivelazione sconvolgente, sarà costretta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto sulla sua famiglia, mandandola in un percorso che alla fine aprirà il vaso di Pandora dei suoi stessi segreti.

Altri membri del cast includono Lashay Anderson, Faith Alabi, Adrienne Warren, Mia Isaac e Ashley Thomas.

Basato sul libro di Charmaine Wilkerson, Torta nera si svolge in Giamaica, Roma, Scozia, Inghilterra e California meridionale. Cerar ha scritto l’adattamento e funge da showrunner della serie, che abbraccia decenni. Alla fine degli anni ’60, una sposa in fuga di nome Covey scompare nelle onde al largo della costa della Giamaica e si teme che sia annegata o una fuggitiva in fuga per l’omicidio del marito. Cinquant’anni dopo in California, Eleanor Bennett, una vedova sulla sessantina, perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando ai suoi due figli separati una chiavetta USB che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America. Queste storie, narrate da Eleanor, sconvolgono i suoi figli e sfidano tutto ciò che pensavano di sapere sull’origine della loro famiglia.

I crediti per Turman includono l’imminente Percy Jackson serie così come la prossima stagione finale di Regina Zucchero. Henry ha recentemente recitato nella serie AMC The Chelsea Detective.

Turman è rappresentato da Innovative Artists e The Rosenzweig Group. Sonita Henry è rappresentata da 42 e Glaser Weil.