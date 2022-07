Giugno si prepara alla battaglia nel trailer del teaser della quinta stagione – Scadenza

Elisabeth Moss ritorna per la quinta stagione di Hulu’s Il racconto dell’ancella nei panni di June, l’ancella fuggita che ha brutalmente dato la caccia e ucciso il suo comandante (Joseph Fiennes) nel finale della scorsa stagione, e ora deve affrontarne le conseguenze. Lo streamer ha rilasciato un teaser trailer prima della premiere dello show il 14 settembre sopra.

Le azioni di June hanno messo tutti in pericolo e non si può dire fino a che punto si spingeranno i poteri di Gilead per punirla. Questo pasticcio potrebbe essere qualcosa di troppo grande per essere ripulito da Nick (Max Minghella)?

In tutta franchezza, June non sembra così infastidito nel teaser. È libera in Canada con suo marito (OT Fagbenle) e sua figlia, ma il loro primo figlio rimane a Gilead. Non c’è dubbio che stia pesando molto sulla sua mente, ma non ha ancora finito quello che ha iniziato.

La vedova in lutto Serena (Yvonne Strahovski) è ancora in giro tra i vivi e June sembra non essere contenta di questo. June vuole che il suo ex padrone soffra tanto quanto Serena le ha reso la vita miserabile mentre viveva sotto il suo comando.

“Voglio che sappia che sono stato io”, dice June in una voce fuori campo inquietante nel teaser pochi istanti prima che zia Lydia (Ann Dowd) celebrasse qualcosa di sinistro, senza dubbio. “La moglie in lutto, sa che il mondo sta guardando.”

Si perderanno vite e ci sarà l’inferno da pagare ma, come sempre, June è pronta a combattere.

Guarda il teaser per intero sopra.