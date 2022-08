Giugno mette in atto un piano per tornare alla fossa dei leoni – Scadenza

June Osborne (Elisabeth Moss) dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni quando quella di Hulu Il racconto dell’ancella ritorna per la sua quinta stagione il 14 settembre e il primo trailer (sopra) sta preparando tutto il dramma.

Per ricapitolare brevemente, June attaccò selvaggiamente e in seguito uccise il comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) alla fine della quarta stagione in cerca di vendetta per il dolore e il trauma che aveva causato a lei e a innumerevoli altre famiglie. Dopo che la polvere si sarà calmata quando la serie tornerà, June dovrà affrontare la sua nemesi, la vedova incinta di Waterford Serena (Yvonne Strahovski), che non si fermerà davanti a nulla per vendicare il suo omicidio.

“Il padre fondatore di Galaad, ha portato via il nostro paese. Ha dovuto pagare per quello che ha fatto”, dice June nel trailer prima di ammettere a suo marito Luke (OT Fagbenle) di aver ucciso Waterford.

Ha aggiunto: “E l’ho amato così tanto”.

Serena, senza dubbio, sa esattamente chi c’è dietro l’omicidio, anche se non sa chi l’ha aiutata a portare a termine il piano. June ha dimostrato di essere pieno di risorse e ha molti alleati che ora dovranno coprire le proprie tracce o affrontare conseguenze simili a quelle dell’ex ancella.

June è una donna cambiata per sempre dopo l’uccisione e non si può dire cosa sia capace di fare mentre cerca di far cadere il patriarcato.

Guarda il trailer per intero sopra.