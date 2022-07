Gael García Bernal e Diego Luna Serie di boxe ‘La Máquina’ per Hulu – Scadenza

Gael García Bernal e Diego Luna stanno collaborando per una serie di boxe in lingua spagnola per Hulu.

La coppia, su cui hanno lavorato insieme per la prima volta Y Tu Mamá Tambiénreciterà e produrrà La Mecca per lo streamer.

La serie è prodotta da Searchlight TV, il ramo televisivo di proprietà della Disney di Searchlight Pictures e segna la sua terza serie per lo streamer dopo L’abbandono e Storia del mondo, parte II.

Marco Ramirez di Daredevil sarà lo showrunner e Gabriel Ripstein di 600 Miles dirigerà. García Bernal e Luna produrranno sotto il loro marchio La Corriente del Golfo insieme a Gerardo Gatica, Leandro Halperin e Adam Fishbach.

La Mecca segue un pugile invecchiato, interpretato da García Bernal, il cui astuto manager, interpretato da Luna, gli assicura un’ultima possibilità per un titolo. Ma per riuscire a combattere la notte, devono navigare in una misteriosa forza del mondo sotterraneo.

“Siamo orgogliosi di collaborare di nuovo con Searchlight Television in questo prossimo Hulu Original. Gael, Diego e Marco sono narratori di livello mondiale e non vediamo l’ora di portare al pubblico la loro storia e di vivere insieme a loro quest’ultima ripresa che i loro personaggi si incontrano”, ha affermato Craig Erwich, Presidente, Hulu Originals e ABC Entertainment.

“È un vero onore unire di nuovo Gael e Diego sullo schermo La Mecca, la loro amicizia e la loro chimica è una gioia da provare”, hanno aggiunto i presidenti di Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum. “E siamo lieti di lavorare con Marco, la cui voce e visione uniche ci consentono di esplorare questo mondo in un modo del tutto originale”.

García Bernal ha recentemente recitato in M. Night Shyamalan Vecchio e HBO Max Stazione Undicimentre Luna era una delle voci nel film d’animazione DC Lega dei Super Animali insieme a Dwayne Johnson e Kevin Hart e recita nella prossima serie Disney+ Star Wars Andor.

Bernal è rappresentato da WME e Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox. Luna è rappresentata da WME e Hirsch Wallerstein Hayum Matlof + Fishman. Ramirez è rappresentato da UTA, Ripstein da Rand Holston Management, M88 e Hirsch Wallerstein Hayum Matlof + Fishman e La Corriente del Golfo di Bernal e Luna da WME.