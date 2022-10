FX fissa la data della premiere di Hulu per la serie basata sul romanzo di Octavia Butler – New York Comic Con – Scadenza

FX Parente, la nuova serie drammatica basata sul romanzo di Octavia E. Butler, sarà presentata in anteprima martedì 13 dicembre in esclusiva su Hulu. La premiere includerà tutti gli otto episodi.

La serie sarà presto disponibile su Star+ in America Latina e Disney+ sotto lo stendardo Star in tutti gli altri territori.

L’annuncio è stato dato oggi al New York Comic Con durante una conferenza stampa Parente presentazione del panel con lo showrunner e produttore esecutivo Branden Jacobs-Jenkins e i membri del cast Mallori Johnson, Micah Stock, Gayle Rankin, Austin Smith, David Alexander Kaplan, Sophina Brown e Sheria Irving.

Adattato dal romanzo Parente della vincitrice del premio Hugo Octavia E. Butler, la serie FX è incentrata su “Dana James” (Mallori Johnson), una giovane donna di colore e aspirante scrittrice che ha sradicato la sua vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, si sente tutta sua.

Ma prima che possa stabilirsi nella sua nuova casa, si ritrova violentemente tirata avanti e indietro nel tempo. Emerge in una piantagione del 19° secolo, un luogo intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non sapeva le scorressero nel sangue.

Parente vede Mallori Johnson nel ruolo di “Dana James”, Micah Stock nel ruolo di “Kevin Franklin”, Ryan Kwanten nel ruolo di “Thomas Weylin”, Gayle Rankin nel ruolo di “Margaret Weylin”, Austin Smith nel ruolo di “Luke”, David Alexander Kaplan nel ruolo di “Rufus Weylin”, Sophina Brown come “Sarah” e Sheria Irving come “Olivia”.

Parente è stato adattato per la televisione dallo scrittore e showrunner Branden Jacobs-Jenkins, che è il produttore esecutivo della serie con Joe Weisberg, Joel Fields, Darren Aronofsky e Ari Handel di Protozoa Pictures, Courtney Lee-Mitchell, Jules Jackson ed Ernestine Walker. Janicza Bravo ha diretto ed è stata produttrice esecutiva del pilot. La stagione di otto episodi è prodotta da FX Productions.