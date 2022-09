FX entra negli affari speciali della commedia con Kate Berlant e Bryan Bowers – Scadenza

In una prima volta per FX, la rete sta portando due speciali comici a Hulu con i cabarettisti Kate Berlant e Bryan Bowers. Entrambi gli speciali saranno disponibili giovedì 15 settembre su Hulu.

Kate Berlant: Cannella al vento segna il primo speciale live da solista della comica. Girato nel 2019, Berlant (Ti ucciderebbe ridere?, Una lega a parte) interpreta un assurdo ambientato in uno spazio intimo, condiviso non solo con il pubblico ma con il riflesso speculare di se stessa. È diretto e prodotto da Bo Burnham, mentre il nuovo vincitore di un Emmy Jerrod Carmichael è produttore esecutivo con Chris Storer (L’orso) e Jeff Tomsic. È prodotto da Rotten Science.

Byron Bowers: negro spirituale è anche la prima volta per il comico. Diretto da Alma Har’el, i discorsi speciali di Byron sul suo lungo viaggio verso il suo primo speciale comico, lo stigma della salute mentale, e come inciampare sui funghi gli abbia fatto capire il suo padre schizofrenico e alterato il modo in cui si sente riguardo alla sua oscurità. È prodotto da Har’el (Tesoro ragazzo), Bowers, Christopher Leggett, Rafael Marmor, Jeff Tomsic e Jessica Pilot, e prodotti da Zusa, Sons of a Schitz, Delirio Films e Rotten Science.