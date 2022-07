Fort Salem rinnovato per la stagione 4 su Freeform?

Ogni tanto ti imbatti in uno spettacolo in cui cadi perdutamente ma non riesci a capire perché le masse non ne cantano altrettanto le lodi.

Dipende dai tuoi gusti di genere. Se sei un fan di tutto ciò che è soprannaturale, potresti aver trovato subito un favorito in Motherland: Fort Salem.

Creato da Eliot Laurence, il dramma americano è stato presentato in anteprima su Freeform nel 2020 e ha introdotto rapidamente il pubblico alla storia di tre streghe arruolate nell’esercito degli Stati Uniti.

È stata sicuramente una corsa sfrenata finora e il fandom è stato entusiasta di vederlo rinnovato per la stagione 3, che è arrivata a giugno 2022. Purtroppo, è giunto ancora una volta il momento di contemplare cosa riserva il futuro per questo spettacolo unico e accattivante.

Quindi Motherland: Fort Salem è stato rinnovato per la stagione 4 o è stato cancellato?

girato da Motherland: Fort Salem stagione 3, clip ufficiale di Freeform

Motherland: Fort Salem è stato rinnovato per la stagione 4?

No, Freeform ha confermato che Motherland: Fort Salem si sarebbe concluso con la sua terza e ultima stagione.

Deadline ha riportato la notizia nell’agosto 2021, annunciando il ritorno dello spettacolo proprio nello stesso momento della sua eventuale fine.

Sebbene questa sia una notizia scoraggiante, vale la pena affrontare il fatto che – al momento in cui scrivo – ci sono ancora una generosa manciata di episodi da anticipare. Dai un’occhiata al resto del programma Freeform di seguito:

Episodio 6 – Club del Libro: Martedì 26 luglio 2022

Episodio 7 – Lei ritorna: martedì 2 agosto 2022

Episodio 8 – La penna preferita di Petra: martedì 9 agosto 2022

Episodio 9 – Ma non ho nemmeno un vestito: martedì 16 agosto 2022

Episodio 10 – Rivoluzione Parte 2: Martedì 23 agosto 2022

La stagione è composta da 10 episodi in totale, proprio come i due precedenti.

“So che questo ultimo capitolo continuerà a fornire risultati”

L’ultima stagione sarà sicuramente una delizia nella sua interezza e Deadline riporta che Tara Duncan – presidente di Freeform – ha già offerto i suoi pensieri alla fine della strada.

“Siamo entusiasti di riportare Motherland: Fort Salem per la terza stagione”, ha spiegato. “Sono grato a Eliot e all’intero team di Motherland. Hanno creato una mitologia davvero coinvolgente che ha risuonato con i fan sin dal primo giorno e so che questo ultimo capitolo continuerà a offrire.

Anche il produttore esecutivo Eliot Laurence ha valutato:

“Ogni volta che ci tuffiamo di nuovo nel mondo di Motherland: Ford Salem, è un piacere e un onore. Non vedo l’ora di portare la terza stagione al mondo. Abbiamo in programma di aumentare la folle posta in gioco del finale con una corsa epica, spaventosa e soddisfacente, mentre approfondiamo le antiche origini della strega.

Ha aggiunto: “Siamo così grati a Freeform per l’opportunità e ai nostri fan: il tuo amore è palpabile, aspetta di vedere cosa abbiamo in serbo”.

loro/loro | Trailer ufficiale BridTV 10939 loro/loro | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/hGxtpvXy8nM/hqdefault.jpg 1057679 1057679 centro 13872

Hai voglia di qualcosa di simile?

Se non ne hai mai abbastanza di Motherland: Fort Salem, vale sicuramente la pena dare un’occhiata a questi altri spettacoli se non l’hai già fatto:

Una scoperta delle streghe

Ammaliato

Destino: la saga delle Winx

Grimm

Eredità

I maghi

C’era una volta

Gli originali

Penny terribile

Salem

Naturalmente, anche Motherland ha sempre invitato un rewatch!

In altre notizie, chi è Vince in Virgin River e perché ha sparato a Jack?