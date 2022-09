“Fleishman Is In Trouble” di FX fissa la data della premiere di Hulu – Scadenza

La serie limitata di FX Fleishman è nei guai sarà presentato in anteprima con due episodi il 17 novembre esclusivamente tramite Hulu. Un nuovo episodio verrà rilasciato ogni giovedì successivo.

La serie di 8 episodi sarà presto disponibile su Star+ in America Latina e Disney+ sotto lo stendardo Star in tutti gli altri territori.

Basato sul romanzo bestseller di Taffy Brodesser-Akner, Fleishman è nei guai è incentrato sul quarantenne Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), recentemente separato, che si tuffa nel nuovo mondo degli appuntamenti basati su app con il tipo di successo che non ha mai avuto in gioventù, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all’inizio della sua prima estate di libertà sessuale, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes), scompare, lasciandolo con i bambini e senza alcun indizio su dove si trovi o se ha intenzione di tornare.

Mentre bilancia la genitorialità, il ritorno di vecchi amici (Lizzy Caplan e Adam Brody), una promozione in ospedale che sta arrivando da molto tempo e tutte le donne idonee che Manhattan ha da offrire, si rende conto che non sarà mai in grado di per capire cosa è successo a Rachel finché non può dare uno sguardo più onesto a cosa è successo al loro matrimonio in primo luogo.

Nel cast anche Josh Radnor, Christian Slater, Meara Mahoney Gross, Maxim Swinton, Michael Gaston, Ralph Adriel, Shi Ne Nielson e Joy Suprano.

La serie è stata creata per la televisione da Brodesser-Akner, che si adatta dal suo acclamato romanzo e produce esecutivamente insieme a Sarah Timberman, Carl Beverly e Susannah Grant.

Valerie Faris e Jonathan Dayton sono anche produttori esecutivi e dirigono più episodi della serie. Shari Springer Berman e Robert Pulcini sono altri produttori esecutivi dei molteplici episodi che hanno diretto.

Fleishman è nei guai è prodotto da ABC Signature.