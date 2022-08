Film e serie in arrivo ad agosto 2022

Se gli spettatori casalinghi si abboneranno a un solo servizio per il mese di agosto, probabilmente è meglio scegliere Hulu. Questo mese, il servizio continua la sua tendenza di streaming giorno dopo per gli spettacoli FX e FXX, di cui ce ne sono molti di ritorno e molti nuovissimi.

I fan dei documentari sportivi saranno coperti da un tuffo nel franchise dei Lakers. Fan che si sentono bruciati dall’ultima manciata di Predatore-i film correlati riceveranno una nuova voce. E per coloro che hanno difficoltà ad aspettare tra le stagioni di Rick e Morty, c’è un nuovo spettacolo che potrebbe stuzzicare i loro appetiti.

10 Cani su prenotazione – Stagione 2 – 8/3

È bello saperlo Prenotazione Cani sembra trovare il suo pubblico. Quando la serie è stata presentata in anteprima per la prima volta, sembrava confondere gli spettatori, che non sapevano davvero di cosa si trattasse. Ora che lo spettacolo sta entrando nella sua seconda stagione (prevista per il 3 agosto su FX e Hulu), Prenotazione Cani potrebbe attirare più spettatori.

La serie si svolge in Oklahoma e segue un gruppo di adolescenti indigeni mentre esplorano i dettagli della vita, tutti alla ricerca di andare in California. La serie è oscuramente umoristica, strana e affascinante.

9 Preda – 8/5

Fan di Predatore hanno avuto un’interessante serie di cose dal primo film nel 1987. Il primo sequel, predatore 2 è un film di serie B sottovalutato ambientato a Los Angeles, con uccisioni grottesche e violenza di gruppo esagerata. Da allora, i fan ne hanno visti un paio Alieno–Predatore crossover, un film ambientato su un pianeta di prenotazione di giochi e un tentativo di riavvio che è scomparso non appena è arrivato.

Adesso, Preda sembra essere qualcosa di decisamente diverso per il franchise, fare un salto indietro nel tempo per seguire un giovane guerriero Comanche che incontra la creatura dalla testa di granchio.

8 Questo pazzo – 8/12

Julio Lopez ha 30 anni, vive a casa e ha avuto una relazione continua con la sua fidanzata del liceo. Lavora anche presso Hugs Not Thugs, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla riabilitazione di ex membri di una gang. La serie, Questo sciocco debutterà il 12 agosto su FX e Hulu.

Per coloro che vogliono vedere qualcosa di diverso dalla solita tariffa TV, Questo sciocco offrirà molti conflitti familiari, personaggi interessanti e molta commedia. Secondo quanto riferito, la serie è ispirata alla vita della sua star e creatore, Chris Estrada.

7 Mike – 25/8

Mike Tyson non è sul ring da molto tempo, ma ciò non significa che la sua stella sia minimamente svanita. Ciò che lo rende così interessante – a parte l’intero incidente da mordere le orecchie – è che era un feroce concorrente e un enorme talento sul ring.

Inoltre, il personaggio più grande della vita di Tyson lo ha aiutato a raggiungere lo status di leggendaria icona della cultura pop. La miniserie Mike (in anteprima il 25 agosto) esplorerà la vita di Mike Tyson da giovane “knockout kid” a una delle persone più famose del mondo.

6 Benvenuti a Wrexham – 8/25

Rob McElhenney e Ryan Reynolds hanno entrambi subito vari estremi fisici per i ruoli di recitazione. Rob McElhenney ha guadagnato e poi perso una quantità assurda di peso, tutto in nome dell’umorismo. Al contrario, Ryan Reynolds ha dovuto mettersi in forma da Deadpool per potersi adattare a un aderente spandex rosso.

Il prossimo sforzo dei due attori è qualcosa di molto diverso da quello che i fan di entrambi conoscono: stanno comprando una squadra di calcio. Benvenuto a Wrexham documenta i due (che non si erano incontrati prima dell’esperienza) mentre investono in una squadra di una piccola città e cercano di rivitalizzare un franchise morente.

5 Legacy: La vera storia dei LA Lakers – 8/15

Eredità: la vera storia dei LA Lakers è una serie di documentari in 10 parti che sarà presentata in anteprima il 15 agosto. La serie fornirà uno sguardo approfondito su come una squadra alle prime armi è diventata un franchise multimiliardario sotto la guida del magnate immobiliare Dr. Jerry Buss.

Quando Buss acquistò la squadra nel 1979, nessuno avrebbe potuto prevedere che i Lakers sarebbero diventati ciò che sono conosciuti oggi. Gli appassionati di sport possono aspettarsi chi è chi dai grandi del basket, fornendo approfondimenti sulla storia di un franchise leggendario.

4 Piccolo Demone – 26/8

di FXX Piccolo Demone è un nuovo spettacolo di Rick & Morty co-creatore Dan Harmon. La nuova commedia animata di mezz’ora presenta alcuni grandi talenti della recitazione che prestano le loro voci, tra cui Danny DeVito e Aubrey Plaza. La storia segue una donna (Plaza) che viene messa incinta dal diavolo stesso (DeVito), e successivamente dà alla luce l’Anticristo (Lucy DeVito, la vera figlia di Danny).

Insieme, la squadra di madre e figlia tenta di nascondersi nel Delaware, dove ne derivano vari caos comici. La serie sarà presentata in anteprima su FXX con disponibilità in streaming il giorno successivo su Hulu, a partire dal 26 agosto.

3 Il paziente – 8/30

Di tanto in tanto arriva uno spettacolo che ha avuto poca spinta promozionale, che sembra apparire dal nulla. Quest’estate, quello spettacolo è Il pazienteuna nuova serie limitata di thriller psicologici con Steve Carell e Domhnall Gleeson.

La miniserie segue un terapeuta (Carell) che si ritrova tra i piedi quando viene tenuto prigioniero da un serial killer che cerca di fermare la sua abitudine di uccidere le persone. Il paziente è co-creato da Joe Weisberg, creatore del grande dramma di spionaggio familiare di tutti i tempi, Gli americani. Speriamo che Carell ne esca vivo.

2 Cigno Nero – 8/1

Con il recente annuncio che l’ultimo film di Darren Aronofsky, La balenasarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia – con Brendan Fraser e Sadie Sink – è giunto il momento di rivisitare uno degli studi più intriganti sul personaggio del regista.

Cigno nero (2010) racconta la storia di una ballerina dolorosamente impegnata, interpretata da Natalie Portman, la cui incessante ricerca della perfezione la conduce lungo un percorso insidioso. Il film thriller psicologico ricorda quello di Roman Polanski Repulsionee modifica la realtà quel tanto che basta che i dettagli minori diventino terrificanti presagi.

1 La trilogia di Spider-Man di Sam Raimi – 8/1

Con il recente annuncio che Tom Holland riprenderà il suo ruolo in almeno un’altra trilogia, è un buon momento per ricordare il grande Spider-Man del passato, Tobey Maguire. quello di Sam Raimi Uomo Ragno La trilogia apparirà su Hulu a partire dal 1 agosto e renderà perfetta la visione della maratona durante i giorni canini dell’estate.

Spider-Man 2 è di particolare rilievo, come il migliore della trilogia. È un adattamento comico straordinario che sembra fresco come sempre.

