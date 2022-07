Film e serie in arrivo a luglio 2022

Luglio su Hulu avrà molte opzioni di streaming per coloro che vogliono rinfrescarsi e guardare la TV. Il servizio di streaming, che di solito è più libero in termini di opzioni, sta finalmente aggiungendo una serie di nuove e degne scelte di visualizzazione.

Dall’ultima stagione di un thriller gatto e topo a una banda eterogenea di alieni che cercano di ritrovarsi sul pianeta Terra, Hulu sta alzando la posta questo mese. Inoltre, alcuni film essenziali hanno trovato la loro strada sulla piattaforma, rendendolo un momento eccezionale per riposarsi e rilassarsi.

10 Grandi guai a Little China sono un’avventura stravagante in città – 7/1

John Carpenter Grosso guaio nella piccola Cina è una delle più strane collaborazioni di un già strano set di film con Kurt Russell. Nei panni di John Wayne, Russell è un grosso autista di camion che si ritrova coinvolto in un caso di persone scomparse nella Chinatown di San Francisco.

Lì, incontra guerrieri mistici, tra cui un uomo che cavalca ed emette elettricità, un ragazzo che può gonfiarsi quando è infuriato e una litania di altre attrazioni da baraccone. Il film è meno serio di altri affari di Carpenter/Russell, ma tanto meglio per giocare in modo veloce e sciolto con le regole.

9 Kung Fu Hustle è di un maestro regista che lavora al massimo delle prestazioni – 7/1

Stephen Chow ha prodotto alcune delle più grandi commedie di tutti i tempi. Da Studioso di flirt a Re della commedia, Chow si è fatto un nome nello stile gag-a-minute. Sebbene ciascuno dei suoi film offra una trama principalmente al servizio dell’azione comica e dei giochi di parole, Kung Fu Hustle è stato un grande successo di critica e commerciale globale. E giustamente.

Attività febbrile è stato un importante passo avanti di bilancio e ha abbracciato gli effetti CGI. Sebbene non sia così nitido come alcuni dei suoi primi film, rimane forse anche una delle voci più iconiche in uno sbalorditivo corpus di opere.

8 Sexy Beast è un piccolo film arrabbiato che sovverte il genere – 7/1

Gal Dove è uno scassinatore in pensione che vive il suo sogno gonfio e bruciato dal sole in Spagna. Con una moglie meravigliosa e senza una preoccupazione al mondo, vive le sue giornate arrostendo a bordo piscina. Tutto ciò si conclude con l’arrivo improvviso di Don Logan (Ben Kingsley), il cattivo dei motoristi che vuole riportare Gal all’ovile per un altro lavoro.

La pellicola, Bestia sexyè diretto da Jonathan Glazer, reduce da una carriera che ha realizzato alcuni dei video musicali più iconici degli anni ’90. Bestia sexy continua a evitare la narrativa in piena regola a favore di un piccolo film tagliente e meschino che sovverte quasi tutte le principali tendenze dei film di rapina. È un capolavoro.

7 Maggie parla di una sensitiva che inizia a vedere la propria vita – 7/6

Originariamente previsto per la premiere su ABC, Maggie si è trasferito a Hulu per una discarica completa della serie il 6 luglio. La serie segue Maggie, una giovane che naviga tra i dettagli della scena degli appuntamenti. Tuttavia, c’è una svolta: è una sensitiva.

Mentre abbraccia i suoi talenti per predire aspetti della vita di altre persone, non è stata in grado di percepire il proprio futuro. Tutto ciò cambia quando un incontro casuale apre le sue possibilità narrative. Lo spettacolo chiede quali scelte farebbe una persona se sapesse come sono andate le cose.

6 Barb And Star Go To Vista Del Mar è un’uscita comica stracolma – 7/8

Barb and Star Vai a Vista Del Mar è un film commedia diretto da Josh Greenbaum e scritto da Kristen Wiig e Annie Mumolo. Il film segna la seconda grande collaborazione tra i due sceneggiatori, che avevano precedentemente lavorato insieme al classico istantaneo Damigelle d’onore dal 2011.

L’ultimo film vede anche la coppia protagonista nel film, nei panni di due amici la cui esistenza da milquetoast viene scossa quando vanno in vacanza e vengono inavvertitamente coinvolti in un importante complotto criminale.

5 Killing Eve arriva a una fine sconcertante – 7/10

Per coloro che si tengono aggiornati con le ultime novità sulla programmazione via cavo, Uccidere Eva è finita da un po’ di tempo ormai. Tuttavia, per coloro che continuano a fare affidamento sulle opportunità di streaming, la serie terminerà il 10 luglio.

La serie segue un fantino da scrivania dell’MI5 che si ritrova in un modo sopra la sua testa quando cattura l’attenzione di un assassino in carriera particolarmente senza scrupoli di nome Villanelle. La serie ha – senza spoiler – un finale scioccante e, per coloro che non hanno visto un solo episodio, ora è un ottimo momento per guardare l’intera cosa.

4 Il film di Bob’s Burgers fa un’apparizione improvvisa in streaming – 7/12

Il clan Belcher si fa strada sul grande schermo (e, successivamente, sul piccolo schermo) nel proprio film. Il film Gli hamburger di Bob segue la famiglia mentre devono affrontare un’importante voragine che è apparsa al di fuori dei loro affari.

La cosa interessante è che il film è appena stato presentato in anteprima nelle sale a maggio e si unirà allo streaming molto presto. Questa è una buona notizia per i fan di Bob’s Burgers che possono trovare il resto della serie in streaming su Hulu.

3 opposti solari è una commedia utile che ha trovato la sua voce – 7/13

quando opposti solari presentato per la prima volta, ha avuto un po’ di difficoltà nel cercare di farsi un nome separato dal mondo di Rick & Morty. Tuttavia, lo spettacolo “altro” di Justin Roiland è altrettanto buono, anche se a modo suo. La prima stagione ha avuto un inizio difficile, ma molto rapidamente è arrivata a trovare la propria voce comica unica. E, amico, è divertente.

Seguendo una famiglia aliena mentre si assimila alla cultura terrestre, la serie avrà la sua terza stagione in anteprima il 7/13.

2 Quello che facciamo nell’ombra trova ancora nuovo materiale – 7/13

Cosa facciamo nell’ombra non è più un affare abbastanza piccolo per essere descritto come una curiosità di culto. E questa è una buona cosa. La serie segue quattro vampiri e un cacciatore di vampiri, mentre navigano nel decoro sociale, varie minacce alla loro esistenza e quasi tutti i problemi che chiunque abbia coinquilini abbia mai affrontato.

La serie, che avrà la sua quarta stagione in anteprima su FX (in anteprima su Hulu il giorno successivo), è straordinariamente divertente e in qualche modo trova ancora la capacità di estrarre battute dalla premessa della stanca commedia sui vampiri.

1 The Americans è la migliore serie TV di spionaggio di tutti i tempi – 7/29

Gli americani è uno dei più grandi programmi TV di tutti i tempi, punto e basta. Lo spettacolo segue una coppia sposata che vive una vita idilliaca in periferia. Vanno al lavoro, crescono la famiglia e hanno una bella casa. A quanto pare, sono anche spie russe a cui è capitato di avere un vicino che lavora per l’FBI. Coincidenza?

Beh, forse è un po’ troppo comodo, ma la premessa delle “spie della porta accanto” è assolutamente avvincente. Ogni episodio trova nuovi intrighi, nuove vie di tradimento e complica le cose in modo esponenziale. La serie è stata in onda per un po’ di tempo ormai, ma la serie completa sarà su Hulu il 29 luglio.

