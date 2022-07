Emmy Nom Danny Strong su come la serie Hulu è un vero crimine – Scadenza

La serie limitata di Hulu Malato di droga ha ottenuto ben 14 nomination agli Emmy martedì, incluso un primo cenno alla regia per il creatore Danny Strong per aver diretto il finale. Qui, il creatore due volte vincitore di un Emmy dietro i film di successo della HBO Cambio di gioco e Raccontare parla dell’impatto che la sua serie limitata ha avuto sugli spettatori e di ciò che spera di ottenere in seguito.

SCADENZA: Le storie vere sono ovviamente il tuo punto debole. Hai intenzione di restare con questo genere?

DANNY FORTE: Lo adoro. È uno dei miei preferiti in cui lavorare e uno dei miei preferiti come membro del pubblico. Ma ho un livello così alto per farli, giusto. Non farò una storia vera solo perché è avvincente. Deve essere anche un pezzo davvero fantastico. Quindi guardo costantemente storie vere. È difficile trovarne di degni di due anni della tua vita. Quindi lavorerò in tutti i tipi di generi diversi andando avanti, come ho fatto io. Sarei felice di fare un vero film poliziesco se pensassi che sia una storia davvero fantastica che vale la pena raccontare. E in molti modi, Malato di droga è una vera storia di crimine. Voglio dire, la parte Sackler, la parte farmaceutica Purdue viene eseguita in molti modi come una storia del crimine. Hai gli investigatori che scoprono indizi per mostrare che sta accadendo un crimine.

SCADENZA: La serie limitata ha finito per intrattenere le persone e educarle, giusto?

DANNY FORTE: Innanzitutto, il mio obiettivo principale in tutto ciò che faccio è se può funzionare come un grande pezzo di intrattenimento. Il numero due, che di solito è proprio accanto al numero uno, ha qualcosa da dire che vale la pena di essere detto? Questa storia ha inchiodato il numero uno e il numero due in un modo così grande. Sentivo che la storia doveva essere raccontata in modo che la gente sapesse cosa ha fatto Purdue pharma al paese. Volevo anche che le persone, si spera, si allontanassero dal guardare uno spettacolo come questo con una nuova comprensione della dipendenza, il modo in cui sono arrivato con una nuova comprensione della dipendenza quando ho iniziato a ricercarla. Ero colpevole come chiunque altro di avere gli stessi pregiudizi sulla dipendenza. Attraverso la ricerca, mi ha fatto vedere la dipendenza in un modo completamente diverso che mi ha sconvolto. Ho pensato, wow, ho bisogno di condividere ciò che ho imparato con altre persone.

SCADENZA: Do ricordi qualche momento aneddotico di come le serie limitate abbiano veramente raggiunto le persone, o forse influenzato la politica?

DANNY FORTE: Ci sono state così tante e-mail incredibili che ho ricevuto, in particolare e-mail del tipo: “Questo spettacolo mi ha fatto contattare mio figlio perché pensavo fosse un perdente e non capivo cosa stesse passando”. L’ho sentito più e più volte, come mette in contatto i membri della famiglia con le persone che sono diventate infuriate o disilluse con i membri della famiglia che si sono persi nel ciclo della dipendenza, non capendo cosa stanno effettivamente passando e perché sono intrappolati . C’è stato un grande momento per me quando il membro del Congresso Tim Ryan ha tenuto un discorso all’aula del Congresso con un poster di Dopesick. proclamando che, dopo aver visto questo spettacolo, devono inseguire i Sackler. Ha usato lo spettacolo come strumento al Congresso per aumentare la consapevolezza sui problemi degli oppioidi e sui crimini della Purdue pharma, che era microgestita dalla famiglia Sackler. È stato davvero incredibile.

SCADENZA: Allora, qual è il prossimo passo per te?

DANNY FORTE: Sto lavorando a qualcosa internamente per i miei amici al 20esimo. È una specie di tangenziale del mondo di Malato di droga. Non sto cercando di essere timido. È solo che se non viene realizzato, non voglio sembrare un idiota a parlare di un progetto che non è stato realizzato, cosa che mi è già capitata!

Ecco tutte le nomination per Malato di droga:

