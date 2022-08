Ellen Pompeo sarà la protagonista e l’EP Orphan Adoption della serie limitata con il via libera di Hulu – Scadenza

La storia più strana della finzione di Natalia Grace, nata in Ucraina e dei suoi genitori adottivi statunitensi, che affermavano di essere una “sociopatica” adulta che fingeva di essere una bambina, è l’ispirazione per una serie limitata di otto episodi Hulu con protagonista e produttore esecutivo di Elena Pompeo.

Mentre affronta l’Untitled Orphan Project, Grey’s Anatomy La star Pompeo ridimensionerà la sua presenza sullo schermo nel dramma medico della ABC la prossima stagione a otto episodi. Rimarrà una narratrice e una produttrice esecutiva dello show.

Ellen Pompeo nel corso degli anni: galleria fotografica di 18 stagioni di Meredith Gray su “Grey’s Anatomy”

Il caso scioccante, che ha tracciato parallelismi con il film horror del 2009 Orfano, ha fatto notizia a livello nazionale nel settembre 2019 quando Kristine Barnett e il suo ex marito Michael Barnett sono stati accusati di negligenza per aver presumibilmente abbandonato la loro figlia adottiva Natalia, che ha una rara forma di nanismo, nel 2013 quando aveva 9 anni. (Dopo averla ospitata un appartamento, si erano trasferiti in Canada.) I genitori hanno affermato che Natalia, che hanno adottato quando pensavano che avesse 6 anni, è in realtà una donna adulta mentalmente disturbata che ha minacciato la loro vita. La maggior parte delle accuse contro i Barnett alla fine furono respinte; Natalia ha negato le accuse di essere una truffatrice adulta.

La serie limitata è stata creata e scritta da Katie Robbins (L’Affaior). Ecco il logline: Ispirato alla vera storia della coppia del Midwest che adotta quella che credono sia una bambina con nanismo. Quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, iniziano lentamente a credere che potrebbe non essere chi dice di essere. Mentre mettono in discussione la sua storia, si trovano di fronte a dure domande su quanto sono disposti a fare per difendersi, cadendo in una battaglia che viene combattuta nei tabloid, in aula e, infine, nel loro matrimonio.

Pompeo interpreterà la madre.

Ordini di serie e piloti Hulu 2022

Il progetto è in lavorazione a Hulu da un anno e mezzo. Mike Epps e i suoi manager Dan Spiro e Niles Kirchner avevano originariamente ottenuto i diritti sulla storia di Michael Barnett prima di portare l’idea allo streamer controllato dalla Disney. Hulu ha opzionato i diritti su Michael Barnett nel gennaio 2021 e Robbins è stato chiamato a scrivere la sceneggiatura. Pompeo è salito a bordo all’inizio di questa estate.

Erin Levy sarà la showrunner della serie e la produttrice esecutiva insieme a Robbins. Pompeo sarà la produttrice esecutiva attraverso il suo banner di produzione Calamity Jane con Laura Holstein. Epps, Spilo e Niles Kirchner sono anche produttori esecutivi insieme ad Andrew Stearn, che al momento della vendita di Hulu aveva un accordo con gli ABC Studios, predecessori della ABC Signature.

Questo segna il primo ruolo di recitazione importante di Pompeo al di fuori del Grey’s Anatomy franchise dal lungometraggio del 2005 Vita della festa. Pompeo ha recitato principalmente nei film prima di essere scritturata per il ruolo di Meredith Gray Grey’s Anatomy 18 anni fa e da allora si è concentrato sullo show di successo. Oltre a recitare, Pompeo è produttore esecutivo del popolarissimo dramma medico della ABC, che è diretto alla sua diciannovesima stagione. È rappresentata da CAA, John Carrabino Management, The Lede Company e Hansen Jacobson.

Robbins è rappresentato da UTA, Aaron Kogan Management e dall’avvocato Jonathan Shikora. Levy è rappresentato da WME. Michael Barnett è stato sostituito nell’accordo dall’avvocato Terrance Kinnard.