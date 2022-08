Elle Fanning e Nicholas Hoult di The Great lodano i loro costumi – Contenders TV – Scadenza

Se non bastasse Il grande per essere nominata agli Emmy per i suoi costumi, anche la costumista Sharon Long si è guadagnata gli elogi delle sue star. Elle Fanning e Nicholas Hoult sono apparsi in un panel per l’evento Contenders Television: The Nominees di Deadline e hanno notato che il loro rispettivo guardaroba di Caterina la Grande e Pietro III è il loro preferito in tutta la loro carriera.

“Penso che l’abito per l’incoronazione che ho indossato sia il mio costume preferito che abbia mai indossato”, ha detto Fanning. “Nella stagione 3 ci sono un paio che potrebbero batterlo. Stiamo cercando di alzare la posta, ma Sharon fa costantemente tutto il possibile. Anche quest’anno lavorando attorno alla crescente pancia della gravidanza; ha portato l’abbigliamento premaman a un livello completamente diverso nella Russia del 18° secolo.

Hoult ha indossato di tutto, dalla mitologica armatura greca Scontro tra Titani al trucco post-apocalittico di War Boy Mad Max: Fury Road. Lui ha chiamato Il grande anche il suo preferito.

Elle Fanning e Nicholas Hoult nella collezione ‘The Great’ Everett

“Sharon ha creato questo costume per me con tutte queste sfumature pastello di rosa, blu e giallo, un bellissimo vestito e piume su un copricapo”, ha detto Hoult. “Non credo di essermi mai sentito più felice in un set o in un costume di così. Questo sta andando giù nella mia bobina clou della vita.

La candidata agli Emmy Long ha detto che la presunzione dello spettacolo le dà la libertà di creare costumi selvaggi. Sebbene apparentemente basato su personaggi storici, il creatore Tony McNamara ha inventato la commedia e il dramma della relazione tra Catherine e Peter.

“Non siamo in un mondo reale”, ha detto Long. “Stiamo creando un mondo, che è un’enorme libertà”.

Anche la scenografia di Francesca Di Mottola è nominata agli Emmy. Ha convenuto che non si tratta di autentici set storici replicati.

“Il nostro obiettivo non è ricreare la Russia del 18° secolo”, ha detto Di Mottola. “È trovare il brutto che puoi mostrare. Si sta allontanando da ciò che è bello e da ciò che penseresti “Oh, starà benissimo sulla fotocamera”. È ciò che sembrerà interessante e avrà un po’ di vantaggio”.

Parte di quella bruttezza è autoinflitta. Fanning ha ricordato una scena in cui Catherine si è picchiata.

“Catherine ha attraversato una fase nella seconda stagione in cui si prendeva continuamente a pugni”, ha detto Fanning. “Mi picchierei davvero. Non farebbero una quantità pazzesca di riprese e poi lo stuntman è nell’angolo come, ‘No, non farlo.'”

