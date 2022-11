Elenco degli episodi del Ringraziamento di Family Guy e dove guardare

I Simpson, South Park, American Dad… ci sono alcune sitcom animate che potresti passare ore e ore a guardare, totalmente inconsapevole del tempo. Tuttavia, forse nessun altro spettacolo del genere può occupare una giornata come Family Guy. Le risate non si fermano e controllare l’orologio diventa inutile.

Creato da Seth MacFarlane, il pubblico si diverte con la famiglia Griffin dal 1999 e la sua popolarità lo ha visto diventare un punto di riferimento nella cultura popolare.

Inutile dire che la famiglia e gli amici si riuniranno per il Ringraziamento e avranno bisogno di una TV di qualità da guardare, con molte opportunità per condividere alcune risate di pancia.

Con questo in mente, è un gioco da ragazzi elaborare un elenco di episodi del Ringraziamento di Family Guy per rendere la giornata un po ‘più perfetta.

I Griffin cr. Disney+, televisione domestica Disney-ABC

Elenco degli episodi del Ringraziamento dei Griffin

Dai un’occhiata agli episodi di I Griffin che si svolgono durante o intorno al Ringraziamento di seguito, con a quale stagione appartengono tra parentesi:

Ringraziamento (stagione 10 episodio 6)

Into Harmony’s Way (stagione 12 episodio 7)

Turkey Guys (stagione 13 episodio 5)

Peter’s Sister (stagione 14 episodio 6)

Shanksgiving (stagione 18 episodio 8)

Dove guardare gli episodi del Ringraziamento di I Griffin

Negli Stati Uniti, tutti gli episodi sono ora disponibili per lo streaming su Hulu, mentre il pubblico del Regno Unito può trovarli su Disney+ sotto il canale Star.

Per coloro che non sono abbonati a quelli, è possibile accedere anche ai singoli episodi (tramite noleggio o acquisto) su artisti del calibro di Amazon Video.

Non esiste una sezione specifica sulle piattaforme per gli episodi del Ringraziamento, quindi devi setacciare le stagioni per trovarli individualmente.

“È solo una narrazione senza tempo”

A Dana Walden, presidente di Disney General Entertainment Content, è stato recentemente chiesto perché ritiene che Family Guy sia rimasto rilevante per così tanto tempo durante un’intervista con The Hollywood Reporter:

“Seth è rimasto una persona incredibilmente curiosa — pensa davvero alle diverse dinamiche che esistono nella cultura — quindi insieme a Rich e Alec [showrunners], stanno continuando ad attingere a ciò che sta accadendo oggi nel mondo. E poiché i personaggi non invecchiano, sei sempre in grado di esplorare problemi e situazioni attraverso punti di vista estremamente ben definiti”.

Ha aggiunto: “A parte I Simpson, ci sono pochissimi spettacoli in grado di mantenere quel grado di narrazione comica per così tanto tempo. È solo una narrazione senza tempo.

