Elan Gale spaventa i colpi di scena nella serie di appuntamenti di Hulu “Back In The Groove” – ​​Scadenza

Fra America’s Kidz ha cantato, Omonimo! e Grida sportivala commedia della NBC di Tina Fey 30 Roccia aveva un debole per le creazioni di realtà sul naso, ma il gioiello nella sua corona lo era Milf Isola con “25 mamme super hot, 50 ragazzi di terza media e nessuna regola”.

Questo non è troppo lontano dalla trama di Di nuovo nel solcoIl nuovo formato di incontri di Hulu ospitato da Taye Diggs.

La serie, che ha debuttato oggi e verrà spogliata per tutta la settimana, segue tre donne single sulla quarantina, tutte bloccate nella routine della loro vita quotidiana, che fanno il check-in al The Groove Hotel per trovare l’amore. Tuttavia, ci sono problemi con la mamma, alcuni più strani di altri, tra i giovani che si contendono l’attenzione di Sparkle di Atlanta, Steph di Miami e Brooke di Los Angeles.

Lo showrunner Elan Gale ha dichiarato a Deadline: “Mi sono guadagnato un po’ di reputazione per aver realizzato spettacoli che sono fondamentalmente unici 30 Roccia schizzi. Non solo non lo considero un insulto, ma penso che sia fantastico. Apprezzo il confronto. Direi che l’unico punto in cui mi dissocio è che penso che il MILF abbia una connotazione particolare che di solito viene dallo sguardo dell’osservatore.

Foto di Astrid Stawiarz/Getty Images

Gale è un personaggio affascinante, un uomo su cui non solo ha passato molti anni a lavorare Il laureato franchising e la creazione di HBO Max’s FBoy Islandma essendo uno scrittore horror su serie di Mike Flanagan come Spuntino di mezzanotte e Il club di mezzanotte.

Di ritorno nel Groove non è una creazione di Gale, di per sé, è stato scelto dopo Come Stella ha ritrovato il ritmo la star Diggs e i produttori Sonya Wilkes e Michael Krupat hanno deciso di creare un nuovo formato di appuntamenti.

Le tre donne nello spettacolo stanno cercando di “riscoprire la loro giovinezza, vivere gioiosamente e, si spera, trovare l’amore con uomini della metà dei loro anni” e questo “viaggio” potrebbe essere un po’ serio senza qualche risata.

“L’idea era di appoggiarmi davvero ad alcune delle commedie che cerco di portare negli spettacoli per assicurarmi che non diventino troppo seri, perché penso che gli spettacoli di appuntamenti abbiano la tendenza a fare auto- serio, a meno che tu non combatta abbastanza duramente contro la corrente”, ha detto Gale.

Lo spettacolo è ambientato in un resort nella Repubblica Dominicana e Gale ammette che anche lui stava guardando molto Il Loto Bianco prima delle riprese. C’è anche una svolta importante alla fine dell’episodio uno, che dovrai guardare per vedere di persona.

Gale dice che “l’autorealizzazione” è il vero obiettivo di Di ritorno nel Groove, piuttosto che trovare necessariamente l’amore eterno, e sebbene sia difficile differenziare i formati di appuntamenti, un percorso incredibilmente ben battuto, l’età delle star di questo spettacolo lo rende diverso dagli altri.

“La maggior parte dei protagonisti degli spettacoli a cui ho lavorato sono più giovani e [these women] semplicemente hanno vissuto un po’ più di vita. Hanno più storie, ne hanno passate di più, quindi le esploriamo davvero in modo molto approfondito in un modo che non puoi fare in altri spettacoli “, ha aggiunto.

Di ritorno nel Groove è il primo originale di Hulu senza copione diretto da Walt Disney Television Alternative, supervisionato da Rob Mills, e prodotto da Walt Disney Television Alternative e Beyond Media Rights con la produzione esecutiva di Gale insieme a Diggs, Bill Dixon, Sonya Wilkes, Evan Wilkes, Michael Krupat , John Luscombe e Shannon Stoeke.

Gale è dietro una serie di serie di incontri su streamer tra cui FBoy Island, che è stata senza dubbio la serie di appuntamenti più rumorosa su uno streamer, essendo andata in onda per due stagioni su HBO Max, prima che uscisse dalla programmazione senza copione, e quella di Amazon Amore cosmico e Quello che è scappato.

Dice che è stato un periodo di “molta creatività” da parte dei nuovi streamer. “Anche gli streamer che sono partner di trasmissione sono in grado di correre dei rischi e ci permettono di provare cose nuove. Non tutto funzionerà, ma, di tanto in tanto, attingi a qualcosa che sembra davvero magico “, aggiunge.

Gale ci ha lavorato dieci anni Il laureato franchising, iniziando come produttore di segmenti nella quarta stagione di L’addio al nubilato e lasciando dopo la stagione 23 di Il laureato nel 2019.

The Bachelor è essenzialmente un formato da favola e dice che è impossibile replicare il suo successo, quindi ha dovuto cercare altri modi per competere nello spazio degli appuntamenti.

“Qualcuno ha conquistato il mercato con successo nel trovare la tua persona per sempre. Ma c’è molto di più negli appuntamenti prima e dopo quei momenti. Queste sono le aree in cui ci piace giocare. E le storie che non sono favole?”, dice.

Una cosa che separa Gale da molti altri produttori non sceneggiati è che ha un trambusto secondario piuttosto impressionante nella sceneggiatura. È stato produttore consulente per le serie horror di Netflix Spuntino di mezzanotte e Il club di mezzanottedi Mike Flanagan, e ha prodotto il film horror Agnes.

Dice che la somiglianza tra i due generi sta creando tensione e aspettative.

“In questo modo, si sentono molto, molto simili. Il modo in cui tieni le mani sugli occhi, quando qualcuno sale di sopra quando dovrebbe scappare di casa non è diverso da quando qualcuno va a bussare alla porta di qualcuno, per chiedergli di sposarlo, quando il pubblico potrebbe sapere che diranno di no”, dice. “Penso che le persone sottovalutino quanto siano spaventosi gli appuntamenti. Gli appuntamenti fanno paura. Ti fa mettere in discussione te stesso e ti rende insicuro e ti fa riflettere sul lungo termine. Sono cose spaventose. È tutta l’immaginazione umana.

Gale dice che vuole continuare a lavorare in entrambe le aree. Ha il suo The Year of Elan Productions, che ha intitolato a Seinfeld gag, con due esecutive a tempo pieno per gli sviluppi Laura Citren e Tessa Stewart.

“Attualmente sto lavorando su alcuni di quei piani per democratizzare parte della creazione”, dice. Laura e Tessa aiutano con ogni progetto su tutta la linea, dallo sviluppo alla produzione fino alla post-produzione e stiamo pensando di espanderci nei prossimi due anni”.

Dice che ha una serie di nuovi formati di appuntamenti in fase di sviluppo e una delle cose che gli piacerebbe fare è lavorare con persone al di fuori del mondo della realtà per trovare nuove idee.

“Stiamo collaborando con un sacco di grandi nuove società di produzione e nuovi creatori, persone che non hanno mai fatto spettacoli prima di provare a trovare nuovi punti di ingresso”, dice. “A volte le idee migliori vengono da persone che non vivono nel nostro mondo. Di ritorno nel Groove è un ottimo esempio perché, per quanto ne so, Taye [Diggs] nel corso degli anni non ha partecipato a molte trasmissioni televisive senza copione. Quell’idea non è venuta dall’interno delle sale oscure dello sviluppo della reality TV, è venuta da qualche altra parte. Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di provare a giocare negli spazi tra script e non script e anche tra horror e appuntamenti perché non c’è motivo per cui non puoi collegare i due a un certo punto.

Non vediamo l’ora di vedere il formato degli appuntamenti di Gale basato su Il brillante ad un certo punto.