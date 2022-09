Eiza González si unisce al cast di “La Máquina” di Hulu – Scadenza

Eiza González (Ambulanza) è stato scelto per il ruolo di Irasema al fianco di Diego Luna e Gael García Bernal nella serie limitata Hulu Originals La Mecca.

Irasema è un’aspirante giornalista sportiva che si avvicina alla boxe come più di una forma d’arte. È l’ex moglie di Esteban (Gael García Bernal), a cui tiene ancora profondamente, e madre dei loro due figli. Conosce Esteban e Andy (Diego Luna) da quando erano adolescenti.

La Mecca segue un pugile invecchiato (Bernal) il cui astuto manager (Luna) gli assicura un’ultima possibilità per un titolo. Ma per riuscire a combattere la notte, devono navigare in una misteriosa forza del mondo sotterraneo.

González ha ultimato le riprese di recente Il problema dei tre corpi per Netflix e la serie antologica di Apple TV+ Estrapolazioni con Meryl Streep, Forest Whitaker e Marion Cotillard. González può anche essere visto in Michael Bay’s Ambulanza al fianco di Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen.

È rappresentata da CAA; Tiglio intrattenimento; e Jackoway, Austen, Tyerman, Wertheimer, Mandelbaum, Morris, Bernstein, Trattner e Klein.

La Mecca è prodotto da Searchlight Television, Bernal (Y tu mamá también) e lo stendardo di Luna La Corriente del Golfo. Sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DTC della Disney come Hulu Original negli Stati Uniti

Marco Ramirez (Temerario) è produttore esecutivo e showrunner, con Bernal, Luna, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach e Kyzza Terrazas come produttori esecutivi. Gabriel Ripstein dirigerà.