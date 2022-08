Editori “Dopesick” Chi-Yoon Chung e Douglas Crise – Valore della produzione – Scadenza

“Il mio agente mi stava mandando dei copioni… subito dopo la pandemia”, dice il montatore Chi-Yoon Chung. “Ero un grande fan di Danny [Strong] per colpa di Raccontare e Cambio di gioco, e così quando ho letto il primo copione ho capito subito che volevo far parte del progetto. Inoltre, riguarda la crisi degli oppioidi e all’interno della mia famiglia e della mia cerchia di amici ci sono state persone che sono diventate dipendenti dalla droga e ne sono morte”.

“Sono stato coinvolto grazie a Barry Levinson”, dice il montatore Douglas Crise. “Avevo fatto un film con Barry Levinson poco prima che… chiamato Il sopravvissuto. Quindi, quando è stato incaricato di dirigere i primi due episodi, sono stato incaricato di montare.

Creata da Danny Strong, questa serie di Hulu si concentra sulle persone e sulle famiglie colpite dalla dipendenza da oppioidi in tutto il paese, basata sull’omonimo libro di saggistica di Beth Macy. L’attenzione si sposta tra diversi periodi di tempo con le macchinazioni nelle sale del consiglio di Purdue Pharma, alla DEA mentre costruiscono un caso legale e alle comunità più colpite dagli oppioidi come una piccola comunità mineraria in Virginia.

“Danny mi ha detto, mentre lo scriveva e lo metteva insieme, che non voleva che fosse raccontato in modo lineare”, dice Crise. “Penso che fosse il modo migliore per raccontare la storia, immagino che il nostro trucco fosse cercare di capire come andare avanti e indietro senza perdere il pubblico”.

Con tre diversi editori e più registi, è stata una sfida creare una serie che saltasse nel tempo. “Per me la sfida più grande della serie è stata sicuramente il cross boarding”, afferma Chung. “Una volta che Doug avesse finito con i primi due episodi, Matt Barber, l’altro montatore, e io ci saremmo scambiati… c’erano altri due registi e poi c’era Danny, quindi è stato davvero difficile per me solo cercare di capire come lavorare con questo regista mentre le riprese stavano ancora arrivando, e non ero del tutto sicuro, in termini di programma, su cosa dovevamo lavorare e quanto velocemente dovevamo ottenere un taglio”.

Sebbene fosse raro che le scene dovessero essere spostate, è stato fatto in alcuni momenti chiave. “Abbiamo preso una scena che era nel quarto atto e l’abbiamo inserita nel primo atto per rivelare quella Betsy [Kaitlyn Dever] era gay”, dice Crise. “Non doveva succedere molto tempo dopo.” Con sua sorpresa, Strong ha adorato il modo in cui l’episodio è andato a finire anche se non ha seguito la sua sceneggiatura.

La cosa più importante per Strong e gli editori era che le diverse trame fossero referenziali l’una all’altra, per creare una trama più coesa. “Molte delle cose che stavano accadendo prima erano una specie di rispecchiamento di cose emotive che sarebbero accadute in seguito per persone diverse”, dice Chung.

