Ecco quanti episodi ci sono in The Bear su Hulu

Serie comica L’orso è arrivato su Hulu, ambientato nel calore di una cucina situata a Chicago e gli spettatori interessati vogliono sapere quanti capitoli ci sono sul tavolo.

Confermiamo quanti episodi ci sono L’orsodiscuti delle possibilità della Stagione 2 e guarda cosa dicono i fan nella loro recensione della Stagione 1.

Creato da Christopher Storer per Hulu e interpretato da Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Richard Esteras, Ayo Edebiri e altri, commedia L’orso segue un giovane chef di talento che torna a Chicago per aiutare a gestire la paninoteca della sua famiglia.

L’orso | Rimorchio ufficiale | FX BridTV 10285 L’orso | Rimorchio ufficiale | FX https://i.ytimg.com/vi/iN9Yu9lrssg/hqdefault.jpg 1023556 1023556 centro 13872

Quanti episodi ci sono in The Bear?

L’orso ha otto episodi per completare la sua stagione di debutto su Hulu e tutte le puntate sono uscite contemporaneamente giovedì 23 giugno 2022.

Ogni episodio dura circa 30 minuti, che è un tempo di esecuzione abbastanza breve per gli episodi sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato tutti i titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Sistema

Episodio 2: Mani

Episodio 3: Brigata

Episodio 4: Cani

Episodio 5: Sheridan

Episodio 6: Cerere

Episodio 7: Revisione

Episodio 8: braciole

Immagine da Hulu.

I fan non hanno altro che elogi per The Bear

Questo fan ha ammesso di aver abbuffato per intero L’orso in una sola volta e speravo che si rinnovasse per una seconda stagione:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro @hulu @FXNetworks Abbiamo bisogno della seconda stagione di The Bear. Come adesso!!! Adoro questo spettacolo — Love Being Me (@stanrich187) 24 giugno 2022

Un altro fan ha detto che lo spettacolo rappresentava la visione più realistica del lavoro in un ristorante e l’ha soprannominato “sorprendente”:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro The Bear on Hulu è stato uno spettacolo straordinario, la visione più realistica del lavoro in un ristorante. L’ho guardato in un’unica ambientazione — Khalessi 👑 (@GloriRivera_) 24 giugno 2022

Infine, la critica del Chicago Tribune, Nina Metz, ha dato L’orso una recensione a quattro stelle per la sua “commedia sardonica e calore legittimo”:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ci sarà del sangue! E urlando! Tanto urlare! Ma anche cameratismo, commedia sardonica e calore legittimo. La mia ⭐️⭐️⭐️⭐️recensione di “The Bear”, che è ambientata in un locale di manzo italiano di Chicago che è tutto tranne Mr. Beef nel nome. Da FX su Hulu https://t.co/fOhs29qDfh pic.twitter.com/K4QSGUcSVp — Nina Metz (@Nina_Metz) 23 giugno 2022

DI PIÙ: PERCHE’ AMORE, VICTOR NON TORNERA’ PER LA STAGIONE 4

The Bear è stato rinnovato per la stagione 2?

No, L’orso non è stato rinnovato per la stagione 2, né è stato cancellato da Hulu.

Da L’orso è una serie originale di FX e ha rilasciato tutti i suoi episodi solo ieri, la piattaforma di streaming probabilmente attenderà di ottenere una serie di recensioni e valutazioni prima di fare una telefonata alla stagione 2.

È probabile che Hulu annuncerà Gli orsi stato di rinnovo prima della fine dell’anno, poiché la stagione 1 si è conclusa con molte promesse per la sua continuazione in una seconda stagione e i fan lo stanno già chiedendo.

Immagine da Hulu.

Di Jo Craig – [email protected]

The Bear è ora in streaming su Hulu.

In altre notizie, sono stati esplorati la data di uscita, l’ora e la trama di The Boys Stagione 3 Episodio 7