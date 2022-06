Dove trasmettere in streaming la nuova serie drammatica sul cibo

Jeremy Allen White è tornato nella città ventosa. Anche se ha lasciato il film drammatico ambientato a Chicago di lunga data Senza vergogna nel 2021 non si è lasciato alle spalle la città e questa volta sta preparando una tempesta tra le linee rosse del CTA. White recita nel ruolo dell’acclamata chef Carmen “Carmy” Berzatto nella prossima serie drammatica FX on Hulu L’orso, un nuovo frizzante spettacolo sulla vivace attività di ristorazione a Chicago e sulla lotta quotidiana per rimanere a galla. Dopo anni di assenza, Carmy viene richiamato a casa in seguito a una tragedia familiare e si ritrova a rilevare la paninoteca a conduzione familiare “The Original Beef of Chicagoland”. Con una cucina vivace come ambientazione principale, lo spettacolo promette di servire innumerevoli antipasti, bruciature e panini con un lato di performance scoppiettanti.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

L’orso segna il ritorno di White in televisione in un ruolo regolare in una serie. Insieme a lui in cucina c’è l’attore Ebon-Moss Bachrach nei panni di Richie, il testardo direttore del ristorante ed ex migliore amico del fratello defunto di Carmy, Mikey. Mentre Carmy sogna di abbellire il menu dei panini da manuale, spesso si scontra con Richie perché è un pignolo per la tradizione. Ayo Edebiri (Grande bocca) interpreta Sydney, un nuovo talentuoso chef che Carmy porta avanti nella speranza di aggiungere nuove idee e stile al menu. Il cast è completato da Liza Colón-Zayas come Tina e Edwin Lee Gibson nei panni di Ebraheim, e mentre Carmy prende il comando della nave, troppi cuochi in cucina si rivelano sia una benedizione che una maledizione.

Chicago è nota per la sua deliziosa gamma di ristoranti grazie alle sue numerose culture fiorenti ed è spesso elencata come una delle migliori città del cibo nelle liste di fine anno. Che si tratti di un cane di Chicago, di un panino di manzo italiano o di una pizza profonda, Chicago ha tutti i classici e L’orso sta cercando di ravvivare la cucina della città con qualche salsa nuova. Il creatore della serie Cristoforo Magazzino (Dickinson) funge anche da co-showrunner e co-produttore esecutivo insieme Giovanna Calò, che è anche regista. Mentre la serie abbraccia con orgoglio Windy City e tutte le sue stranezze alimentari, serve una fetta fatta in casa di una cucina caotica che prepara una tempesta. Qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per guardare L’orso. Potrebbe anche essere intelligente avere uno o due panini di manzo italiano a portata di mano nel caso in cui il tuo stomaco inizi a brontolare per tutti i gustosi piatti in mostra.

Immagine tramite FX

Relazionato: Jeremy Allen White parla di SHAMELSS Stagione 2, il mestiere della recitazione e scene di sesso

L’orso è in streaming online?

L’orso è un FX su Hulu originale e verrà trasmesso in streaming esclusivamente su Hulu. Per guardare la serie, gli spettatori devono abbonarsi a Hulu con un abbonamento mensile. L’orso sarà presentato in anteprima su Hulu giovedì 23 giugno 2022. Tutti e sette gli episodi della prima stagione verranno rilasciati contemporaneamente e possono essere visualizzati tutti in una volta. Ogni episodio della serie drammatica dura circa trenta minuti.

Lavorare in cucina comporta molto sangue, sudore e lacrime. I clienti hanno fretta, hanno fame e in genere superano il personale di 100 a 1. In L’orso trailer, Carmy Berzatto torna a casa a Chicago dopo aver vissuto i suoi sogni culinari in tutto il mondo per rilevare il ristorante di famiglia. Il trailer si svolge a un ritmo rapido mentre taglia tra panini che si sciolgono, tagli furiosi e molte urla. Mentre Carmy cerca di far andare avanti il ​​ristorante in mezzo al suo dolore, alle catastrofi quotidiane e ai problemi di denaro, non smette mai di inventare nuove ricette. Altri chef del ristorante mettono in dubbio la sua autorità, ma non smettono mai di cucinare o di sudare, e il primo sguardo alla serie offre un assaggio esilarante di tutto il dramma ad alto rischio a venire. Mentre il trailer rimane per lo più all’interno dei confini amichevoli ma soffocanti della cucina, svela anche varie istantanee in tutta Chicago mentre celebra uno dei piatti più amati della città: il panino al manzo italiano.

Relazionato:7 film e spettacoli incentrati sul cibo e sulle donne da guardare come “Julia”

Altri spettacoli e film da guardare Come l’orso

Immagine tramite FX

Hai ancora fame? C’è un intero menu di spettacoli di cucina dal ritmo veloce e ad alta intensità là fuori da consumare. Come L’orso mette in evidenza sia la disciplina necessaria per sostenere un ristorante di successo sia le relazioni cruciali tra gli chef dietro le quinte, porta a casa tutti gli ingredienti necessari per un grande dramma culinario. Ecco un altro paio di titoli da provare.

Mentre “The Original Beef of Chicagoland” può sembrare una semplice paninoteca all’esterno L’orso, è molto di più. Fa parte del cuore pulsante della comunità in cui gli abitanti di Chicago vanno per i pasti quotidiani e Diners, Drive-in e Dive comprende l’importanza di trovare la brillantezza nei pasti quotidiani. Ospite Guy Fieri viaggia per tutta l’America nella sua decappottabile rossa mentre scopre ristoranti unici che servono di tutto, da deliziosi cheeseburger a una perfetta ciotola di Poke. Molti dei ristoranti che visita sono a conduzione familiare e la serie ci porta dietro le quinte della cucina dove gli chef accompagnano gli spettatori attraverso i loro pasti più popolari. Ti farà pensare due volte la prossima volta che sei in viaggio e sei tentato di restare con una catena di conforto, poiché i piccoli commensali sul lato della strada hanno altrettanto da offrire con più cuore.

Ormai lo sanno tutti Stanley Tucci è un buongustaio. Con la sua serie di cibo di successo della CNN Alla ricerca dell’Italia, Tucci è emerso sulla scena gastronomica non solo come chef ma anche come un intenditore di pasta e dolci, ma le sue radici nel cibo italiano risalgono a molto più lontano. Tucci ha esordito alla regia con il film culinario classico di culto Grande notte nel 1995, e in esso, è co-protagonista al fianco Tony Shalhoub nei panni di suo fratello, e i due interpretano immigrati italiani che gestiscono un ristorante italiano chiamato “Paradise” situato sulla Jersey Shore negli anni ’50. Tutti gli incredibili scatti di cibo che gorgogliano in cucina ti faranno venire l’acquolina in bocca e l’amore di Tucci per il cibo trasuda in ogni scena. È comico, stressante e nostalgico mentre i fratelli cercano di mantenere la loro integrità nel servire veri piatti italiani tra clienti affamati e brontoloni.

Se stai cercando un altro panino iconico da accompagnare al manzo italiano L’orsoprovare Cuoco. Jon Favreau interpreta lo chef Carl Casper e inizia a gestire un camion di cibo bollente e ristretto a Los Angeles che serve il “Cubano”, un classico panino cubano che include formaggio, prosciutto, molta senape e sottaceti cucinati tra due fette di pane perfettamente dorato. Diretto anche da Favreau, il film del 2014 non lesina nel mostrare il processo di creazione del panino perfetto, e ci sono troppe inquadrature di formaggio sfrigolante e pane croccante da far venire lo stomaco da contare. Sofia Vergara e Scarlett Johansson co-protagonista, e mentre Casper riscopre il suo amore per la cucina, scopre anche la gioia di restituire servendo agli altri un pasto delizioso e ben preparato.