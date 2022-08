Dov’è la serie di Steve Carell in streaming?

Data la sua lunga carriera nella commedia, Steve Carell ha dimostrato più e più volte che può inchiodare il sollievo comico a un tè. Tuttavia, l’attore ha anche dimostrato la sua versatilità sullo schermo attingendo al territorio drammatico in progetti come Bel ragazzo e Lo spettacolo mattutino. Seguendo la scia di straordinari ruoli non comici, il suo ultimo credito IMDB intitolato Il paziente mostra agli spettatori un lato che Carell non ha ancora esplorato molto.

Il paziente è incentrato su uno psicoterapeuta di nome Alan Strauss (Carell), che finisce in cattività una volta che il suo paziente Sam Fournier (Domhnall Gleeson) opta per un trattamento terapeutico più estremo per le sue tendenze da serial killer. Alla ricerca di modi per essere liberato e sconvolto, Strauss cerca di entrare nella testa di Fournier sfidandolo a condividere i suoi traumi e trascurare la sua spinta a uccidere. Tuttavia, prendersi cura del suo paziente in un ambiente scomodo porta lo stesso terapeuta a iniziare a sbloccare le proprie lotte familiari che includono la morte della moglie e il rapporto estraneo con suo figlio. Se stai cercando una storia ricca di suspense da guardare in seguito che presenta uno degli idioti più amati di Hollywood, allora questa miniserie potrebbe essere esattamente quello che stai cercando. Ecco una guida pratica per sapere dove e quando trasmettere in streaming lo spettacolo.

Quando esce il paziente?

Per concludere il mese di agosto, Il paziente arriverà su Hulu a partire dal 30 agosto con la premiere dei suoi primi due episodi. I seguenti otto capitoli del thriller psicologico usciranno settimanalmente dal 6 settembre fino al finale che arriverà sulla piattaforma di streaming il 25 ottobre. Se preferisci abbuffarti di tutti gli episodi, potrai farlo a partire dal 25 ottobre, quando l’intera stagione sarà già disponibile su Hulu.

Hai bisogno di un abbonamento Hulu per guardare Il paziente?

Poiché la serie è una produzione FX per Hulu, Il paziente è presente esclusivamente sulla piattaforma di streaming. Se non hai familiarità con i piani di abbonamento, ci sono 3 opzioni da tenere a mente. Il primo e meno costoso è di $ 6,99 al mese con accesso a tutti i titoli da Hulu. Se stai cercando un’opzione che includa anche l’autorizzazione per scaricare episodi, in modo da poterli guardare su qualsiasi dispositivo senza una connessione Wi-Fi, allora potresti cercare l’affare mensile di $ 12,99. Il terzo piano sarebbe il pacchetto Hulu + Live TV che consente agli spettatori non solo di accedere a tutti i contenuti sulla piattaforma, ma consente anche di guardare Disney+ ed ESPN+.

Se il concetto di un terapeuta controllato da un paziente serial killer non è abbastanza orribile, allora vederlo recitare nel trailer della serie è tutt’altra cosa. Gli spettatori possono individuare a prima vista Sam Fournier seduto per un consulto con Alan Strauss e i suoi modi danno già un assaggio della sua personalità contorta prima che la sua ossessione per uccidere venga rivelata. Mentre questi incontri regolari si svolgono ancora in un ufficio, Strauss inizia a mettere in discussione la propria salute mentale dopo aver affrontato la perdita della sua amata moglie. Mentre le cose cambiano e Fournier assume il controllo della dinamica terapeuta/paziente rapendo Strauss, quest’ultimo fa del suo meglio per mantenere la calma come professionista in lotta per la propria vita. Il terapeuta non solo sta cercando di mantenere il suo paziente calmo e riluttante ad agire in base alle sue tendenze da serial killer, ma sta anche cercando di affrontare internamente i suoi problemi personali.

Secondo la recensione permanente di Nate Richard di Collider sull’originale FX, “questa è molto più di una semplice storia di serial killer; questo è il pubblico seduto in una lunga e inquietante sessione di terapia, ma sicuramente vale la pena programmare.”

Altri thriller psicologici da guardare su Hulu

Nel caso ti stia chiedendo se ci sono altri titoli sulla piattaforma di streaming che incorporano gli elementi di suspense della serie di Steve Carell, i seguenti consigli sono una prova sufficiente che c’è ancora molto da esplorare all’interno del genere thriller su Hulu.

Estate crudele: Come Strauss, Kate (Claire Holt) viene anche rapita da qualcuno di cui si fida. Dopo aver raggiunto la popolarità a scuola e aver frequentato il tipico rubacuori, la presenza sociale di Kate viene poi sostituita da quella di Jeanette (Chiara Aurelia) volontà di mettersi nei panni del suo predecessore. Tuttavia, le cose iniziano a prendere una strana piega quando Kate accusa Jeanette di sapere che è stata rapita per tutto il tempo. Nel caso tu stia cercando di guardare una narrativa “chi ha fatto chi”, allora questa serie antologica potrebbe essere esattamente quello che stai cercando. Estate crudele è stato anche rinnovato per la stagione 2 con una trama completamente diversa, quindi potresti anche guardare la stagione 1 prima che arrivi quella nuova.

Uccidere Eva: Se Fournier fosse una donna, forse avrebbe molto in comune con cui Jodie Comerè Villanelle. In questa serie, Villanelle è un assassino russo a piede libero. Sebbene indossi diversi travestimenti ogni volta che uccide una nuova vittima, la sua traccia è già sul radar dell’investigatrice dell’intelligence britannica Eve Polastri (Sandra Ah). Mentre Villanelle ed Eve si impegnano in uno scenario del gatto e del topo, crescono un’ossessione l’una per l’altra che potrebbe interferire nelle indagini. Uccidere EvaL’ultima stagione è stata presentata in anteprima all’inizio di quest’anno e lo spettacolo è stato nominato per gli Emmy, quindi assicurati di iniziare ad abbuffarti prima della cerimonia di premiazione.

La ragazza di Plainville: Il paziente potrebbe non essere una serie di indagini, ma solo immaginare le conseguenze che Fournier avrebbe affrontato dopo aver ucciso e rapito persone. In La ragazza di Plainvilleuna serie biografica sul vero crimine, Michelle Carter (Elle Fanning) è accusata di omicidio colposo per la morte suicida del suo ragazzo. Pochi giorni prima dell’incidente, Michelle ha detto ai suoi amici che Conrad era scomparso quando in realtà ha continuato a tenersi in contatto con lui tramite SMS. Man mano che le loro conversazioni online diventano soggette a prove nelle indagini, più spettatori notano l’impatto schiacciante dei messaggi di testo nella corsa per identificare chi è colpevole o innocente. Piace Il pazientequesto originale di Hulu è una miniserie che vale la pena vedere.

