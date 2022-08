Dov’è la serie comica di Chris Estrada in streaming?

Grandi notizie per i fan di Chris Estrada, la nuova serie del comico, basata sulla sua vita e sulle sue esperienze, è pronta per essere presentata in anteprima oggi! Lo spettacolo, chiamato Questo sciocco, non solo interpreta Estrada, ma lo ha anche come uno dei co-creatori, sceneggiatori e produttori esecutivi della serie. Altri produttori esecutivi includono Fred Armisen e Jonathan Groff. Armisen è noto per il suo lavoro come membro del cast Sabato sera in diretta dal 2002 al 2013 e il suo lavoro sulla commedia di sketch IFC Portlandia. Groff è noto ai fan di Broadway come King George nel musical vincitore del Tony Hamilton ed è anche la voce di Kristoff in Congelato. Tutto questo talento dietro lo spettacolo dovrebbe essere di buon auspicio Questo sciocco. C’è anche un sacco di talento davanti alla telecamera, poiché, oltre a Estrada, lo spettacolo presenta anche i talenti recitativi di Frankie Quinones, Michele Imperioli (I Soprano), Michelle Ortiz (MADTV), Laura Patalano (Gentilizzata), e Giulia Vera (I vecchi modi).

La gente per lo più conosce Chris Estrada meglio per gli speciali di cabaret che ha fatto per HBO e Comedy Central. Questi speciali mostrano il fascino affabile di Estrada e l’umorismo che porta nelle sue storie di essere il ragazzo più divertente che lavora nella spedizione e nella ricezione e le sue vantarsi di essere stato in molti combattimenti ma di averne vinto uno solo. Questo stesso fascino si trasmette a Julio, il personaggio in cui interpreta Estrada Questo sciocco. Julio è un bravo ragazzo che vuole disperatamente fare la cosa giusta e mettere gli altri al primo posto. Lavora anche in un’organizzazione no profit che aiuta a riabilitare i membri di una gang. Questo lavoro diventa particolarmente interessante quando suo cugino, Luis, lui stesso ex membro di una banda, va a vivere con la famiglia di Julio. Luis è interpretato da Frankie Quinones che è meglio conosciuto per La banda dei travestimenti e Il Chicano.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco come puoi guardare questa serie, che siamo sicuri renderà una visione di conforto esilarante.

Guarda il trailer di This Fool

Hulu ha rilasciato il suo primo trailer per Questo Fool il 24 luglio 2022. Un secondo trailer ufficiale è stato rilasciato il 4 agosto. Entrambi i trailer mostrano le relazioni e le tensioni che supportano la commedia dello show. Dal complesso del martire di Julio e dalla tendenza a non essere conflittuale a una colpa al suo passato teso con Luis e ai suoi tentativi di far funzionare le cose con la sua ragazza Maggie, gli elementi costitutivi dell’umorismo e delle relazioni dello show erano in mostra nel trailer.

Lo spettacolo ha chiaramente molta azione e storia oltre alle battute mentre vengono mostrate scene dei tentativi di Julio di cambiare la sua natura estremamente non conflittuale e diventare più assertivo, con risultati contrastanti. (Sembra che Julio condivida la tendenza del suo attore a perdere i combattimenti.) Il trailer mostra anche la genuina passione e preoccupazione per aiutare le persone che Julio porta nel suo lavoro e fornisce un contesto per il motivo per cui Julio sceglie di evitare i conflitti.

Quando e dove puoi trasmettere in streaming questo sciocco?

Questo sciocco sarà in streaming su Hulu a partire dal 12 agosto 2022. È un originale di Hulu, quindi non sembra esserci nessun altro modo di guardare Questo sciocco A quest’ora. Fortunatamente, Hulu offre prove gratuite, quindi anche le persone che non sono abbonati regolari dovrebbero poter provare Questo sciocco. E nel caso tu sia interessato a ottenere un abbonamento regolare al servizio di streaming, costano $ 6,99 al mese per il piano con pubblicità e $ 12,99 al mese senza pubblicità.

Sarà questo sciocco Uscirà in DVD?

A partire da ora, DVD di Questo sciocco non sono disponibili per l’ordine o addirittura per il preordine. Non tutti gli originali di Hulu ottengono una versione in DVD (stagione 1 di Solo omicidi nell’edificio non è ancora uscito in DVD). Alcuni spettacoli come Il racconto dell’ancella alla fine hanno fatto uscire i DVD, quindi forse Questo sciocco alla fine uscirà anche su supporti fisici.

Altri spettacoli come questo sciocco che puoi guardare ora

Cestini: Protagonista Zach Galifianakis nei panni di Chip Baskets, un clown di formazione classica che deve tornare nella sua città operaia per lavorare come clown da rodeo, questa serie cupamente divertente si concentra su Chip, suo fratello Dale (interpretato anche da Galifianakis) e la loro madre, interpretata da Louie Andersone come la famiglia affronta le umiliazioni e le delusioni della propria vita. Questa commedia dolorosamente imbarazzante ha ricevuto elogi dalla critica e dal pubblico per il suo tono memorabile e la commedia secca. Cestini è andato in onda dal 2016 al 2019 e tutte le stagioni sono in streaming su Hulu.

Prenotazione Cani: Questa serie drammatica segue quattro adolescenti, Bear (D’Faraone Woon-A-Tai), Elora Danan, (Devery Jacobs) Formaggio (Fattore di corsia), e Willie Jack (Paolina Alessio), cresciuto in una riserva nell’Oklahoma rurale. Lo spettacolo intreccia abilmente una storia sia delle gioie dell’amicizia e della connessione che del dolore della povertà e del razzismo sistemico. Il gruppo, ancora in lutto per la recente morte del loro amico Daniel, progetta e ruba mentre cercano di fare abbastanza soldi per uscire dalla loro piccola città e andare in California. Creato da Sterlin Harjo e Taika Waititi, Prenotazione Cani è attualmente alla sua seconda stagione ed è disponibile per la visione su Hulu.

Gli hamburger di Bob: Gli hamburger di Bob è ancora una delle migliori sitcom per famiglie in TV, anche dopo 12 stagioni (e un film). Questo Loren Bouchard-La sitcom animata creata è più radicata di molti altri spettacoli in quel mezzo e spesso ha più cose in comune con le sue controparti live-action. La serie ruota attorno a Bob (doppiato da H. Jon Benjamin), un ristoratore in difficoltà, la sua adorabile e strana famiglia e gli altri membri della loro colorata comunità balneare. Altre voci familiari della serie includono Eugenio Mirman, Dan Mitze Kristen Schal. Gli hamburger di Bob è in streaming su Hulu.

La strana coppia: Questa classica sitcom degli anni ’70 di coinquilini non corrispondenti ha recitato Tony Randall come Felix Unger e Jack Klugman nei panni di Oscar Madison, due coinquilini con poco in comune. L’ansioso e ordinato Felix e il rilassato Oscar si mettono costantemente sotto la pelle, ma imparano anche a fare affidamento e ad imparare gli uni dagli altri. Questa serie iconica, creata da Jerry Belson e Garry Marshallè in streaming su Paramount+.