Dove guardare The White Lotus, vincitore di un Emmy, in streaming

La 74a edizione dei Prime Emmy Awards è stata una serata ricca di eventi in cui sono state celebrate alcune delle migliori serie della memoria recente. Dopo esserti sintonizzato, scoprirai sicuramente che la tua watchlist sembra un po’ più lunga.

Portando a casa l’ambito premio per le eccezionali serie limitate e altre nove abbiamo The White Lotus.

Creata da Mike White, l’antologia commedia drammatica americana è stata presentata per la prima volta nel 2021 e segue gli ospiti e i dipendenti della catena di resort titolare alle Hawaii.

Dopo il successo dello show agli Emmy, ora è il momento di recuperare il ritardo su questa gemma…

Il trailer di White Lotus | HBO YouTube

Dove vedere Il loto bianco in streaming

The White Lotus è disponibile per lo streaming su Hulu e HBO Max come parte di un abbonamento.

In alternativa, coloro che non lo sono e non desiderano iscriversi a quanto sopra possono noleggiare episodi su YouTube, Amazon Video, Apple TV, Vudu e Google Play Movies.

Nel Regno Unito, d’altra parte, è in streaming come parte di un abbonamento NOW ed è anche disponibile per il noleggio su Amazon Video, Google Play Movies, Apple TV e YouTube.

Come puoi vedere, fortunatamente, c’è un’ampia gamma di modi per accedere allo spettacolo acclamato dalla critica.

Chi recita nel cast di The White Lotus?

Puoi dare un’occhiata al cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Murray Bartlett nel ruolo di Armond

Connie Britton nel ruolo di Nicole Mossbacher

Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid

Alexandra Daddario nel ruolo di Rachel Patton

Fred Hechinger nel ruolo di Quinn Mossbacher

Jake Lacy nel ruolo di Shane Patton

Brittany O’Grady nel ruolo di Paula

Natasha Rothwell nel ruolo di Belinda Lindsey

Sydney Sweeney nel ruolo di Olivia Mossbacher

Steve Zahn nel ruolo di Mark Mossbacher

Molly Shannon nel ruolo di Kitty Patton

Si rinnova per la stagione 2

Giusto. La serie è stata ufficialmente rinnovata per un’altra stagione e questa volta sarà ambientata in Sicilia.

“Sembra decisamente White Lotus”, aveva detto Mike in precedenza a Deadline. “Il tema è diverso. Non si tratta di dinamiche di potere, più uomini e donne e politiche sessuali”.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita specifica, è programmata per la prima volta in ottobre.

The White Lotus è ora in streaming su HBO Max, Hulu e NOW.

