Dove acquistare la felpa con cappuccio Only Murders in the Building

I fan saranno sollevati di sapere che il negozio ufficiale di Hulu vende la felpa con cappuccio Tie-Dye con logo del podcast dell’edificio per $ 67,95 in Pastel Rainbow.

In alternativa, il venditore Etsy ZeeyaShop vende anche una replica della felpa con cappuccio nel proprio negozio per £ 73,53 nel Regno Unito.

Il negozio Hulu vende anche una vasta gamma di articoli replica e merce dello spettacolo sul suo negozio.

Oltre alla felpa con cappuccio di Martin Short, Tie-Dye Guy di Aaron Dominguez ha indossato anche una felpa con cappuccio pastello piuttosto elegante ma senza lo slogan del podcast.

Una versione di questa felpa con cappuccio può essere trovata su Nordstrom Rack, Amazon e Macys.

Programma di rilascio della seconda stagione di Only Murders in the Building

Solo omicidi nell’edificio La stagione 2 ha dieci episodi per completare la sua seconda serie, continuando lo schema della prima stagione dello show.

La durata di ogni episodio è compresa tra 26 e 35 minuti e la stagione 2 si è adattata allo schema del rilascio settimanale su Hulu.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e riveliamo il programma di uscita dello show per intero:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: Qui ti sta guardando – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Episodio 5: Il racconto – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 26 luglio 2022

Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

In altre notizie, Only Murders in the Building 3 è stata presa in giro da Steve Martin