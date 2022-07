Dolly Parton fa il cameo in The Orville e i fan non riescono a superarlo

Sembra che Dolly Parton abbia lavorato dalle 9 alle 5 e ha fatto gli straordinari ultimamente.

Il cantautore americano 76enne è responsabile di alcune delle canzoni più iconiche e amate di tutti i tempi, che si tratti di Jolene, I Will Always Love You o oltre.

A proposito di oltre, The Orville ci porta lì.

Creato e interpretato da Seth MacFarlane (di I Griffin fama), questa fantascienza americana infonde commedia e dramma nella vasta storia di Ed Mercer mentre si imbarca in avventure del 25° secolo.

Prendendo ispirazione da artisti del calibro di Star Trek pur offrendo una parodia rispettosa e sincera, è stato un piacere dare il benvenuto alla troupe per la terza stagione. Tuttavia, una delle più grandi sorprese è stata salvata per l’episodio 8 della terza stagione. Dolly Parton è in The Orville.

Dolly Parton cameo in The Orville

La regina del paese Dolly Parton fa la sua apparizione in Midnight Blue, a 43 minuti per la precisione.

Heveena si trova in una cabina accogliente e decorata con cura, confusa su dove si trovi. La sua solitudine viene però interrotta dal cameo della cantautrice.

“Eccoti qui”, esclama. “Benvenuto, vieni dentro. Non essere timido.”

Heveena è colta alla sprovvista in soggezione e Dolly la mette a suo agio, spiegandole che non è tutto questo e forse nemmeno tutto lì. “Sono così felice di incontrarti finalmente Heveena”, dice Dolly, interpretando un programma di se stessa. “Ho sentito tante cose belle su di te.”

Tuttavia, Heveena non ne ha niente, sostenendo che la donna davanti a lei è un’illusione e non è reale.

Dolly ammette di essere stata programmata da molti record e dati storici. “Potrei non essere reale”, rivela, “ma sono ancora tutta Dolly”.

Sistemandosi, Dolly e Heveena iniziano ad avere una conversazione sincera, con Dolly che ricorda una storia della sua infanzia e come sua madre ha ricucito le dita dei piedi dopo un infortunio. Heveena non è sicura del significato dietro la storia e Dolly insiste sul fatto che è solo una storia prima di aggiungere “Se fai la cosa giusta nel qui e ora, il futuro ha un modo di prendersi cura di se stesso”.

Concludendo la scena, Dolly tira fuori la chitarra e inizia a eseguire una canzone; o poesia, se chiedi a Heveena.

I fan di Dolly Parton sono qui per questo

La sequenza è stata un vero piacere per i fan di The Orville e Dolly Parton allo stesso modo.

In effetti, alcuni sono già saltati su Twitter per offrire le loro reazioni entusiastiche. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Il fatto che Dolly Parton venga menzionato come un visionario di ispirazione per le donne aliene in futuro era la TV che dovevo vedere oggi lol. #TheOrville pic.twitter.com/cBsiARDov9 — 🏳️‍🌈La mamma di Bitsy🏳️‍🌈 (@michelleismyna2) 21 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Dolly Parton su #theorville? È come, una specie di sogno? [pinches himself] QUALCUNO ha bisogno di rinnovare questo spettacolo!!! — Luke Luoh (@cybornut) 21 luglio 2022

@DollyParton Loved your guest appearance on #TheOrville ! You were fantastic! Bravo! — Old Lady B 🇺🇦 (@oldladyb2891205) July 21, 2022

“È un universo che ha confini infiniti”

Parlando con Gizmodo, Seth MacFarlane ha parlato del potenziale illimitato di The Orville oltre la terza stagione:

“È davvero così I Griffin in molti modi. È un universo che ha confini infiniti e quindi può davvero durare finché ce n’è una richiesta. È un vero spettacolo corale: ci sono, cosa, nove, 10 personaggi che sono tutti, credo, ugualmente dinamici. Quindi ci sono molte, molte altre storie.

Sul futuro dello show, ha aggiunto: “Questo è davvero governato dalla risposta del pubblico, se c’è un appetito per questo, e dall’impegno di uno studio di darci le risorse – Disney e Hulu sono stati meravigliosi quest’anno…”

