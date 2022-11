Docuserie di Sarah Lawrence Sex Cult in lavorazione su Hulu

Hulu ha in cantiere un altro enorme progetto di vero crimine dopo la recente serie di successi dello streamer nel genere. Per Variety, le sue ultime docuserie, Gioventù rubata: all’interno del culto a Sarah Lawrencemostrerà i vari casi di abuso e manipolazione subiti dagli studenti di Sarah Lawrence Larry Ray nel 2010. La serie originale è prevista per l’inizio del prossimo anno con Zach Heinzerling regia e produzione esecutiva.

Gioventù rubata racconta la storia degli abusi del Sarah Lawrence College direttamente attraverso le vittime di Ray. A quel tempo, Ray viveva con sua figlia nella sua stanza del dormitorio al college e iniziò a manipolare un gruppo di studenti, sconvolgendo completamente le loro vite mentre li trascinava nel suo culto sessuale. Secondo la descrizione ufficiale, Hulu partecipa esclusivamente al racconto delle vittime del controllo mentale e degli abusi avvenuti in bella vista sotto Ray. Da allora è stato condannato per 15 capi d’accusa, tra cui traffico sessuale, aggressione violenta e riciclaggio di denaro, e potrebbe affrontare un massimo di ergastolo.

Questa non sarà la prima volta che gli abusi del Sarah Lawrence College sono stati oggetto di un documentario. Peacock è saltato sulla storia a settembre con il lungometraggio Sesso, bugie e il culto del college da Roberto Palombo esplorando i dettagli inquietanti. Henzerling ha fatto un sacco di lavoro di gambe per rendere utile il suo racconto della storia di Sarah Lawrence. La sua docuserie è il culmine di tre anni di ricerche e riprese con le vittime mentre iniziavano a elaborare ciò che era successo loro.

Heinzerling avrà anche un forte team di produzione a sua disposizione per le docuserie. Il team di Story Syndicate, che ha vinto un Oscar per il documentario del 2017 Icaro, fungeranno da produttori esecutivi della serie. I singoli produttori esecutivi includono Dan Cogan, Lisa Garbuse Jon Bardin.

Hulu ha riscontrato molti successi recenti con True Crime

Gioventù rubata arriva sulla scia della più grande docuserie di Hulu finora – Dio non voglia: lo scandalo sessuale che ha abbattuto una dinastia. Diretto da Billy Corben e prodotto da Alfred Spellmann‘s Rakontur e Adam Mc Kay‘s Hyperobject, la serie seguita Giancarlo Grandaun ex addetto alla piscina la cui relazione con Becky Falwell e il suo influente marito evangelico e Donald Trump coraggioso Jerry Falwell jr. lo ha invischiato in un mondo di politica, religione e molto più di quanto avesse mai immaginato in origine. Sebbene i numeri non siano disponibili, Hulu ha rivelato che le docuserie hanno superato il loro precedente detentore del record di spettatori, il 2019 Festa del Fuoco. Dio non voglia era solo l’apice di quella che era già stata una corsa di successo per Hulu dopo altri due successi Pubblico passivo e Victoria’s Secret: Angeli e Demoni.

Gioventù rubata dovrebbe uscire su Hulu all’inizio del 2023. Nel frattempo, dai un’occhiata al trailer del nuovo detentore del record di documentari di Hulu Dio non voglia sotto.