Disney+ With Ads fissa la data di lancio e il prezzo negli Stati Uniti – Scadenza

Disney oggi ha alzato il sipario sui suoi attesissimi piani di streaming supportati dalla pubblicità, annunciando nuovi livelli e prezzi guidati da Disney+ con la pubblicità, un’offerta di abbonamento che sarà disponibile negli Stati Uniti l’8 dicembre per $ 7,99 al mese. Non ci saranno annunci nei programmi per bambini e scuola materna.

I piani premium senza pubblicità di Disney+, attualmente $ 7,99 al mese o $ 79,99 all’anno, passeranno a $ 10,99 al mese o $ 109,99 all’anno l’8 dicembre.

La società ha anche annunciato nuovi piani di base a basso prezzo con annunci per il Disney Bundle, tra cui:

-Disney+, Hulu per $ 9,99 al mese.

-Disney+, Hulu, ESPN+ per $ 12,99 al mese

-Inoltre, Hulu + Live TV – che include Disney+, Hulu ed ESPN+ come parte di un abbonamento da dicembre – introdurrà un nuovo piano di base (con pubblicità) per $ 69,99 al mese.

“Con la nostra nuova offerta Disney+ supportata dalla pubblicità e una gamma ampliata di piani per l’intero portafoglio di streaming, forniremo una maggiore scelta per i consumatori a una varietà di fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze dei nostri spettatori e attirare un pubblico ancora più ampio ”, ha affermato Kareem Daniel, Presidente, Disney Media & Entertainment Distribution. “Disney+, Hulu ed ESPN+ offrono contenuti ed esperienze di visualizzazione senza precedenti e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo in streaming oggi, con oltre 100.000 titoli di film, episodi TV, programmi originali, eventi sportivi ed eventi dal vivo collettivamente”.

La notizia arriva oggi al culmine degli ultimi guadagni trimestrali della Disney e nel mezzo di un cambiamento di sentimento sullo streaming. Wall Street e i grandi media stanno esaminando molto più da vicino i costi del settore, le prospettive di crescita e i potenziali profitti. La pubblicità consente alla Disney di offrire più opzioni e fasce di prezzo, il che sta diventando particolarmente rilevante in tempi economici complicati come adesso con l’inflazione in aumento e la recessione incombente. E le entrate pubblicitarie possono aiutare a coprire l’alto costo della spesa per i contenuti. Mentre le guerre di streaming imperversano, non è chiaro quanti servizi alla fine rimarranno in piedi, anche se la Disney è considerata una scommessa abbastanza sicura.

Disney ritiene di essere ben posizionata per mantenere un’esperienza di streaming di alta qualità offrendo al contempo portata ed efficacia pubblicitaria, il che significa che ha l’infrastruttura tecnica, le capacità e le relazioni con gli inserzionisti affinché tutto ciò avvenga senza intoppi.

Gli inserzionisti hanno infatti chiesto a gran voce di entrare su Disney+ sin dal primo giorno. Disney ha registrato il suo Upfront più forte di sempre, con il 40% di $ 9 miliardi di impegni pubblicitari destinati allo streaming e al digitale.

Quindi cosa rimane lo stesso:

Come sopra, i piani premium senza pubblicità di Disney+ rimangono a $ 10,99 al mese o $ 109,99 all’anno.

Non ci sono modifiche al piano Premium per il Disney Bundle a $ 19,99 al mese.

Gli abbonati legacy o esistenti stanno ancora pagando $ 14,99 per un pacchetto di Disney+ (senza pubblicità), Hulu (con pubblicità), ESPN+ (con pubblicità).

Ecco come sono ora tutti i piani della Disney:

-Disney+ Basic (con pubblicità) $ 7,99 al mese – NOVITÀ, a partire dall’8 dicembre-Premium (senza pubblicità) $ 10,99 al mese, $ 109,99 all’anno – STESSO

-Hulu Basic (con pubblicità) $ 7,99 al mese/ Premium (senza pubblicità) $ 14,99 al mese – NON NUOVO ma riflette gli aumenti dei prezzi precedentemente annunciati a partire dal 10 ottobre-ESPN+ With Ads $ 9,99 al mese/$ 99,99 all’anno – PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATO, lancio in agosto 23-UFC PPV $ 74,99 (per evento) – nessuna modifica – SAME-UFC PPV + annuale $ 124,98 – nessuna modifica – SAME

Pacchetti Disney:-Base (con pubblicità): Disney+, Hulu $ 9,99 – NOVITÀ, 8 dicembre-Base (con pubblicità): Disney+, Hulu, ESPN+ $ 12,99 – NOVITÀ, 8 dicembre-Legacy: Disney+ (senza pubblicità), Hulu (con pubblicità) , ESPN+ (con annunci) $ 14,99 – NON NUOVO ma riflette l’aumento dei prezzi annunciato in precedenza, l’8 dicembre

-Premium: Disney+ (nessuna pubblicità), Hulu (nessuna pubblicità), ESPN+ (con pubblicità) $ 19,99 al mese – STESSO

Hulu + Piani TV in diretta:Hulu + Live TV-Basic (con pubblicità): Disney+, Hulu, ESPN+ $ 69,99 NOVITÀ-Legacy: Disney+ (senza pubblicità), Hulu (con pubblicità), ESPN+ (con pubblicità) $ 74,99 – NON NUOVO ma riflette il nuovo prezzo precedentemente annunciato, dicembre 8-Premium: Disney+ (nessuna pubblicità), Hulu (nessuna pubblicità), ESPN+ (con pubblicità) $ 82,99 – NON NUOVO ma riflette il nuovo prezzo precedentemente annunciato, l’8 dicembre