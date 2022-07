Disney+ ‘Stagione dei matrimoni’ da ‘Emily in Paris’ Outfit rivela l’immagine – Scadenza

ESCLUSIVO: Ecco una prima occhiata a Disney+ stagione dei matrimoni, che Deadline può rivelare in esclusiva verrà lanciato l’8 settembre.

Lo spettacolo da Il Risponditore produttore Dancing Ledge Productions e Emilia a Parigi l’outfit Jax Media è una delle offerte internazionali di punta di Disney+ ed è stato rivelato un anno fa come uno dei primi originali Disney+ UK. La serie sbalorditiva di genere verrà lanciata l’8 settembre su Disney+ a livello globale, Star verticale per adulti in America Latina e Hulu negli Stati Uniti

Stagione dei matrimoni

Disney 2021

Lo spettacolo racconta la storia di Katie (Rosa Salazar) e Stefan (Gavin Drea) che si innamorano a un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante Katie abbia già un fidanzato. Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. Stefan e Kate si incolpano a vicenda e inizia la ricerca della verità.

Come per molte delle prime commissioni britanniche di Disney+, le otto parti provengono da creatori emergenti nella forma di Oliver Lyttelton (Imbroglioni) e George Kane (Schiantarsi). Disney+ punta a 60 originali non statunitensi nei prossimi due anni e altri spettacoli nel Regno Unito includono Sally Wainwright La ballata del rinnegato Nell e serie di rapine Colpevoli.

Stagione dei matrimoni nel cast troviamo anche Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook e Omar Baroud. I produttori esecutivi sono Chris Carey, Laurence Bowen, Toby Bruce, Brooke Posch, Lilly Burns, Tony Hernandez e Johanna Devereaux.