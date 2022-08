Disney ha appena superato Netflix in totale abbonati allo streaming – Scadenza

Il totale degli abbonati DTC di Walt Disney è stato di 221,1 milioni per il terzo trimestre fiscale dell’azienda terminato a giugno. È stato un grande successo per Disney+ e i suoi genitori, e ha anche segnato la prima volta che qualcuno ha superato Netflix in totale di abbonamenti in streaming.

Netflix ha registrato 220,67 milioni di abbonamenti globali totali, dopo aver perso quasi 1 milione per i tre mesi.

I numeri della Disney includono Disney+ (152 milioni), ESPN+ (22,8 milioni) e Hulu in totale, inclusa la TV in diretta, a (46,2 milioni).

La Disney rilascerà alcuni abbonati dopo aver perso una guerra di offerte per lo streaming dei diritti di cricket in India, dove ha sede una grossa fetta di abbonati Disney+.

Quindi i numeri potrebbero cambiare, ma il flusso e il riflusso mostrano quanto sia volatile il business dello streaming.

Netflix, il leader affermato, ha scatenato un’ondata di nervosismo con una perdita inaspettata di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022 e ha avvertito di una perdita potenzialmente maggiore per il trimestre successivo fino a 2 milioni. Quando è uscito con una perdita di poco meno di 1 milione di abbonati – circa 970.000 – è stata vista in parte come una vittoria. È stata la più grande sub-perdita nella storia dell’azienda (salvata in parte dalla quarta stagione di Cose più strane che è stato rilasciato a maggio).

Anche il gigante guidato da Reed Hastings e Ted Sarandos sta lanciando un livello di streaming supportato dalla pubblicità.

I titoli dei media sono saliti oggi insieme a mercati più ampi. Disney è in rialzo di quasi il 5% e Netflix è piatto nel commercio after-market. La Disney ha annunciato i suoi numeri trimestrali subito dopo la chiusura del mercato.