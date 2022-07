Diritti di streaming della libreria “Abbott Elementary” che devono essere condivisi da HBO Max e Hulu – Scadenza

HBO Max e Hulu condivideranno i diritti di streaming co-esclusivi per completare le stagioni della nuova serie comica della ABC Abate Elementare.

Non è sorprendente che Abate Elementarei diritti di streaming della libreria sono stati venduti così rapidamente – dopo i 13 episodi iniziali di metà stagione dello show – poiché la commedia sul posto di lavoro creata e interpretata da Quinta Brunson è stata un successo di critica e di ascolto e ha appena ottenuto sette nomination agli Emmy per la sua prima stagione, tra cui Outstanding Serie comica.

Ciò che sorprende di più è l’insolito accordo, con HBO Max e Hulu che condividono i diritti esclusivi della stagione completa della serie. si riflette Abate Elementare’s status di una serie ABC coprodotta da Warner Bros. Television e 20th Television.

Come parte del ritiro dello spettacolo da parte della ABC, il suo streamer fratello Hulu ha diritti di streaming esclusivi durante la stagione, rendendo gli episodi della stagione in corso disponibili il giorno dopo ogni premiere della trasmissione. Ciò renderebbe Hulu uno dei principali contendenti per i diritti di biblioteca anche per le stagioni completate. Ma Abate Elementare proviene dalla Warner Bros. TV, che lo ha sviluppato ed è lo studio principale, quindi anche suo fratello HBO Max sarebbe interessato – e autorizzato – ad accedere alla commedia hot, rendendo l’accordo condiviso un logico compromesso.

I nuovi episodi più le stagioni precedenti di Abate Elementare rimarrà su Hulu e le stagioni future complete saranno disponibili per lo streaming su HBO Max prima della premiere della prossima stagione su ABC.

La prima stagione completa di 13 episodi debutterà il 20 agosto su HBO Max. La stagione 2, il cui ordine è stato aumentato agli episodi dell’intera stagione 22, sarà presentata in anteprima il 21 settembre su ABC.

All’inizio di questo mese, Abate Elementare ha anche ottenuto nomination agli Emmy per la recitazione e la sceneggiatura per Quinta Brunson, nomination per il ruolo di attore per Tyler James Williams, Janelle James e Sheryl Lee Ralph, e per il casting.

Abate Elementare è una commedia sul posto di lavoro su un gruppo di insegnanti devoti e appassionati – e un preside leggermente sordo – che vengono riuniti in una scuola pubblica di Filadelfia dove, nonostante le probabilità accumulate contro di loro, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita. Sebbene questi incredibili dipendenti pubblici possano essere in inferiorità numerica e sottofinanziati, amano quello che fanno, anche se non amano l’atteggiamento tutt’altro che stellare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini. La prima stagione ha una valutazione positiva del 98% su Rotten Tomatoes

Brunson ha creato e interpreta Janine Teagues, e lei è la produttrice esecutiva della serie insieme a Justin Halpern e Patrick Schumacker di Delicious Non-Sequitur Productions e Randall Einhorn. Oltre a Brunson, il cast comprende Tyler James Williams come Gregory Eddie, Janelle James come Ava Coleman, Lisa Ann Walter come Melissa Schemmenti, Chris Perfetti come Jacob Hill, William Stanford Davis come Mr. Johnson e Sheryl Lee Ralph come Barbara Howard. La serie è prodotta da Warner Bros. Television e 20th Television, una parte dei Disney Television Studios.