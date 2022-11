Dawn Fall è un’esclusiva Hulu in America

Il Black Rock Shooter Il nuovo adattamento anime del franchise multimediale è stato reso disponibile sul server americano di Hulu il 19 ottobre, ma è stato reso disponibile anche su Disney+ in altri territori, inclusi altri luoghi di lingua inglese come il Regno Unito e il Canada.

Allora perché non lo era Sparatutto Black Rock: Dawn Fall trasformato in un’esclusiva Disney+ in America? E cosa significa questo per altri anime di terze parti che Disney+ potrebbe acquisire in seguito?

RELAZIONATO: I fan della Disney sono divisi sulla prima protagonista femminile plus size della compagnia

Di cosa parla Black Rock Shooter: Dawn Fall?

Basato su una popolare canzone Vocaloid prodotta da Supercell, Sparatutto Black Rock: Dawn Fall è l’ultima puntata di un franchise che esiste dalla fine degli anni 2000. Sebbene ogni iterazione presenti una trama completamente nuova, segue sempre un gruppo di ragazze adolescenti superpotenti che si combattono tra loro, un male più grande o entrambi. Il Black Rock Shooter il franchise ha già generato un OVA, una serie anime di otto episodi, videogiochi e molte, molte figurine.

Quest’ultima voce si svolge in un futuro post-apocalittico nell’anno 2062. Una forza lavoro automatizzata AI si è ribellata contro l’umanità e prevede di conquistare l’intera Terra con il suo esercito di macchine. Black Rock Shooter, conosciuta anche come Empress, si sveglia senza ricordi e le viene detto che deve combattere contro questo grande male per il bene del futuro dell’umanità. I pilastri del franchise Dead Master e Strength fanno la loro apparizione anche come forze antagoniste che spesso intralciano la strada dell’Imperatrice e dei suoi alleati.

RELAZIONATO: Chainsaw Man ha una svolta orribile sul cattivo più tragico di Batman

Perché Black Rock Shooter: Dawn Fall non è disponibile sul server americano di Disney+?

Ci sono una serie di ragioni per cui Sparatutto Black Rock: Dawn Fall potrebbe non essere considerato adatto al ramo americano dell’immagine di Disney+. Il design del giovane personaggio del titolo da solo attirerebbe probabilmente sguardi sospetti da parte dei genitori che cercano un buon spettacolo da guardare per i loro figli. Lo spettacolo include anche argomenti incredibilmente delicati, come lo stupro e la sessualizzazione delle ragazze.

Anche la filiale americana di Disney+ sembra essere più esigente riguardo alle sue offerte rispetto alle sue controparti canadesi e britanniche, soprattutto quando si tratta di contenuti sensibili. Alba Autunno è anche più probabile che si distingua sull’app Disney+ in quanto attualmente ha una piccola manciata di titoli anime, che sono stati tutti abbastanza adatti alle famiglie per la maggior parte. Poiché Hulu ha un fascino demografico più ampio e una più ampia libreria di anime esistente, è meno probabile che lo spettacolo si distingua e attiri critiche negative dai genitori preoccupati.

RELAZIONATO: Disney+ promuove l’ex EVP Alisa Bowen a presidente

Che ne dici di Tatami Time Machine Blues e Summertime Rendering?

Al momento della stesura di questo articolo, altri due anime di terze parti sono stati acquisiti da Disney+. Blues della macchina del tempo tatami alla fine diventerà disponibile sulla filiale americana dell’app, ma non ci sono notizie su quale sarà il servizio di streaming americano Rendering estivo. Data la quantità di violenza grafica e di fanservice presenti nello show, è molto probabile che finisca su Hulu come Sparatutto Black Rock: Dawn Fall.

Tuttavia, questo pone la domanda sul perché Blues della macchina del tempo tatami è stato ritenuto accettabile per la filiale americana di Disney+. Sebbene lo spettacolo affronti argomenti per adulti, non è apertamente violento e, soprattutto, non presenta la sessualizzazione dei minori. Lo spettacolo riceverà probabilmente anche una valutazione TV-MA come il suo predecessore, Galassia Tatamiche dovrebbe dissuadere qualsiasi genitore dal confonderlo con uno spettacolo per bambini. Sparatutto Black Rock: Dawn Falld’altra parte, aveva ricevuto una valutazione TV-14 su Hulu, che potrebbe ancora essere considerata accettabile per alcune famiglie da guardare con spettatori più giovani.

Alla fine della giornata, indipendentemente da dove è in streaming, Sparatutto Black Rock: Dawn Fall è stato ora reso disponibile per la visione del pubblico di lingua inglese. Ora tocca agli amanti degli anime decidere se la nuova serie vale o meno il loro tempo.