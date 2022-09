Data di uscita, trailer, trama e tutto ciò che devi sapere

C’è un mondo immaginario più terrificante per le donne di Gilead? Vivere in una società governata da fanatici religiosi assetati di potere che hanno il dovere di assicurarsi che le donne siano brutalmente soggiogate, costrette alla schiavitù durante la gravidanza, possano svolgere solo ruoli limitati, non possono possedere proprietà, carriere o gestire denaro e non sono permesso di leggere. Mentre Il racconto dell’ancella potrebbe essere un orologio pesante a causa dei suoi commenti sui social, quelli di noi che sono stati in grado di rimanere in giro per così tanto tempo sono entusiasti di vedere la sua nuova stagione.

Basato sull’omonimo best seller di Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella è ambientato in una società totalitaria distopica, dopo una seconda guerra civile americana. In questo mondo, le donne fertili sono chiamate “Ancelle” e sono assegnate alle case dell’élite dominante per essere costrette a partorire figli per i loro padroni maschi (chiamati Comandanti) e per le loro mogli. Lo spettacolo segue la vita di June Osborne, un’ancella che è stata assegnata alla casa del comandante di Gileadan Fred Waterford e di sua moglie Serena Joy, che furono i protagonisti dell’ascesa di Gilead. Ma una giugno resistente cerca di combattere il sistema oppressivo e di liberare se stessa e le altre donne.

Il racconto dell’ancella è stato creato per la televisione da Bruce Miller e prodotto da Nina Fiore, Giovanni Herrera, Kim Todd, Giuseppe Bocciae Lisa Clapperton. Dalla prima dello spettacolo, ha ricevuto un enorme plauso dalla critica e ha vinto numerosi premi tra cui il Primetime Emmy Award per la serie eccezionale e il Golden Globe per la migliore serie televisiva drammatica.

La prima stagione di Il racconto dell’ancella è stata presentata per la prima volta il 26 aprile 2017 e la stagione ha seguito la nuova realtà di June (ora ribattezzata Offred) in Gilead mentre cercava di liberarsi e riunirsi con sua figlia, Hannah, (che in seguito si rende conto è bloccata a Gilead con lei). Nella seconda stagione, June si è avvicinata molto alla fuga, ma ha deciso di consegnare la figlia appena nata per scappare mentre tornava su Gilead. Nella terza stagione, June ha aiutato molte donne e bambini a fuggire e nella quarta stagione, June è finalmente scappata da Gilead e ora sta lavorando con suo marito, Luke, e la sua amica, Moira, per combattere Gilead a distanza con la speranza di salvare il donne lì e riunirsi con sua figlia, Hannah.

Ora, con una nuova stagione in corso, siamo sicuri che non vedi l’ora di vedere cosa ci aspetta per giugno, quindi ecco tutto ciò che devi sapere Il racconto dell’ancella Stagione 5 dalla data di uscita alla trama.

Di cosa parla La quinta stagione di The Handmaid’s Tale?

La sinossi ufficiale di Il racconto dell’ancella La quinta stagione recita

“Nella stagione 5, June affronta le conseguenze per l’uccisione del comandante Waterford mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. La vedova Serena tenta di aumentare il suo profilo a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere.

Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale di Il racconto dell’ancella Stagione 5 il 14 luglio 2022. Il trailer anticipa una battaglia tra Serena in lutto e June. Mentre June sembra orgogliosa delle sue azioni (uccidendo il comandante Waterford alla fine della stagione precedente), sembra che la sua vedova, Serena, non si tirerà indietro senza combattere. Chi vincerà? L’influenza di Gilead prenderà il controllo del Canada? Giugno è sicuro? Il trailer ci lascia con molte domande a cui si può solo rispondere Il racconto dell’ancella Stagione 5.

Hulu ha rilasciato il trailer completo della stagione 5 il 24 agosto 2022. Il trailer mostra ancora di più ciò che la stagione comporterà, promettendo un capitolo successivo emozionante ed esplosivo.

Quando uscirà la quinta stagione di The Handmaid’s Tale?

Il racconto dell’ancella La quinta stagione debutterà mercoledì 14 settembre 2022.

Dove puoi trasmettere in streaming The Handmaid’s Tale stagione 5?

Puoi trasmettere in streaming Il racconto dell’ancella Stagione 5 su Hulu. Se non hai Hulu, puoi abbonarti alla piattaforma di streaming a $ 6,99 al mese (con pubblicità) o a $ 12,99 al mese (senza pubblicità).

Chi c’è nel cast di The Handmaid’s Tale Stagione 5?

Vincitore del Golden Globe e del Primetime Emmy Award, Elisabetta Moss tornerà in questa stagione per interpretare June Osborne. Moss è meglio conosciuto per aver interpretato Peggy Olson nello spettacolo drammatico AMC, Uomini pazzi e il detective Robin Griffin nella miniserie della BBC In cima al lago. Moss ha anche recitato in film acclamati dalla critica come Quello che amoe L’uomo invisibile.

Yvonne Strahovskiche è meglio conosciuto per aver interpretato l’agente della CIA Sarah Walker nella serie drammatica di spionaggio della NBC Mandrinoe Hannah McKay nel dramma Showtime, Destrotornerà a interpretare Serena Joy Waterford in Il racconto dell’ancella Stagione 5. Ha anche recitato in film come Notte di Manhattan e Lui è là fuori.

Anna Dowd tornerà a interpretare la brutale e terrificante zia Lydia. Dowd è meglio conosciuto per aver interpretato Patricia “Patti” Levin nella serie HBO Gli avanzi, un ruolo che le è valso una nomination ai Primetime Emmy Award come miglior attrice ospite in una serie drammatica. Dowd è anche noto per aver interpretato Linda nel film drammatico, Messaun ruolo che le è valso il plauso della critica, comprese le nomination ai BAFTA e ai Critics’ Choice Awards.

Samira Wileymeglio conosciuto per aver interpretato Poussey Washington nella serie comica drammatica di Netflix L’arancione è il nuovo nero tornerà in questa stagione per unirsi a giugno nella lotta per la libertà. Wiley è anche nota per il suo ruolo in film come Detroit e Animali sociali.

Anche in questa stagione torneranno Madeline birraio, OT Fagbenle, Max Minghella, Bradley Whitforde Amanda Brugel.

Un membro del cast che non tornerà in questa stagione lo è Alessio Bledel, che ha interpretato Emily nelle precedenti quattro stagioni dello show. Nel maggio 2022, l’attrice ha annunciato che, dopo molte riflessioni, ha deciso di allontanarsi dallo spettacolo in questo momento. Al momento non è noto se il suo personaggio verrà sostituito con un’altra attrice o cancellato dallo spettacolo.

Alcuni nuovi membri del cast che si uniscono a questa stagione includono Cristina Ko e Genevieve Angelson.