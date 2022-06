Data di uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo finora

Molte persone si rivolgono alla magia e alla superstizione per sentirsi come se avessero una visione speciale dei misteri più profondi della vita. Le carte dei tarocchi e gli oroscopi sono diventati più popolari che mai. Coloro che sono interessati a indovinare il futuro nelle stelle sentiranno di averlo manifestato Rebecca Rittenhouse-led rom-com. di Hulu Maggie ha come protagonista una donna sulla trentina che esegue un’operazione psichica, ma non è proprio come la tipica sensitiva. No, sin da quando era giovane, Maggie è stata dotata di vere capacità psichiche. Un giorno, quando intravede se stessa nel futuro di qualcun altro, le cose prendono una piega complicata. Pensa di vedere una storia d’amore per se stessa nel futuro di un cliente che è destinato, ma arriverà davvero a buon fine?

Lavorando solo su frammenti di una visione incerta, Maggie dovrà decidere se rischiare con una storia d’amore anche se il futuro non è così semplice come pensava che sarebbe stato. Né noi né Maggie potremmo conoscere le risposte a tutte le domande della vita, ma ecco tutto ciò che devi sapere sulla serie.

Immagine tramite Hulu

Maggie (Rebecca Rittenhouse) è una sensitiva con abilità reali. Sin da quando era giovane, poteva vedere il futuro di amici, familiari e coetanei. La proprietaria di Psychic Readings di Maggie, ha trasformato questa capacità in un business. Le cose sembrano andare come al solito finché non fa una lettura su Ben (David Del Rio). Durante la lettura di Ben, vede il matrimonio, i giocattoli per bambini e le scintille letterali volare con una misteriosa giovane donna. Quando la donna nella visione viene rivelata, è sorpresa di vedere che è se stessa. Sotto shock, Maggie deve andare avanti con questa nuova conoscenza.

Al di fuori di Ben e Maggie, il trailer ci introduce a una serie di altri personaggi che dovrebbero svolgere un ruolo chiave. La migliore amica di Maggie Louise (Nicola Sakura) ha del potenziale come l’amica perennemente single di Maggie. Ha anche un paio di interazioni divertenti con Angel (Ray Ford), il suo “psichico dalla 7a elementare”. La crescita personale di Maggie sarà al centro dell’arco narrativo della serie, ma il trailer mette in dubbio se l’appagamento di Maggie arriverà o meno anche sotto forma di una connessione romantica. Sembra che ci sia questo tipo di tensione con Ben. Ma, altrettanti È così Raven i fan hanno imparato che il futuro non è sempre come sembra, e solo perché qualcosa appare in un certo modo in una visione, non significa che arriverà nella forma prevista.

La data di uscita della serie di Hulu Maggie è mercoledì 6 luglio 2022. Ci sono 13 episodi da guardare con impazienza. Con meno di 30 minuti per episodio, è una serie perfettamente in grado di abbuffarsi per coloro che hanno voglia di un piccolo hijinx romantico psichico.

Chi sono il cast e i personaggi confermati di Maggie?

Immagine tramite Hulu

Maggie vede protagonista l’attrice Rebecca Rittenhouse nel ruolo principale di Maggie. I fan potrebbero riconoscerla dal suo lavoro con Mindy Kaling: Ha fatto apparizioni nelle stagioni 5 e 6 di Kaling’s Il progetto Mindy e ha recitato in Hulu’s Quattro matrimoni e un funerale. David Del Rio recita al fianco di Rittenhouse nei panni di Ben, una persona bella ma non disponibile in cui Maggie si ritrova nel futuro. Gli spettatori potrebbero riconoscere Del Rio dai ruoli in Intonazione giusta, La truppae Il panettiere e la bellezza. Altri membri del cast includono Kerri Kenney, Chris Elliott, Nichole Sakura, Ray Ford, Angelica Cabral, Leonardo Name Cloe Ponti.

Elliot e Kenney interpreteranno la mamma e il papà di Maggie, Mario e Jack. Sakura interpreterà Louise, la migliore amica perennemente single di Maggie. Ford interpreterà Angel, il mentore psichico di Maggie. Cabral e Nam interpreteranno rispettivamente la sorella maggiore di Ben, Amy, e il marito artista Dave. Bridges interpreterà Jessie, la nuova vicina di casa di Maggie che sfortunatamente è la ragazza di Ben.

Qual è lo sfondo di Maggie?

Maggie viene dal duo Justin Adler e Maggie Mull. Mull e Adler sono sceneggiatori e produttori esecutivi. I due hanno lavorato insieme alla sitcom della CBS La vita a pezzi. Evan Hayes e Jeff Morton servire anche come produttori esecutivi. La serie è prodotta da 20a televisione, una parte dei Disney Television Studios. L’idea era originariamente un cortometraggio diretto da Tim Curcio su un sensitivo che vede se stessa nella lettura di uno sconosciuto. La co-creatrice Maggie Mull ha parlato dell’ispirazione dietro la serie, raccontando Rivista glamour, “La serie è stata ispirata dal modo in cui l’abilità psichica di Maggie funge da metafora per le incertezze, le intuizioni e le sensazioni viscerali che tutti noi sperimentiamo e siamo costretti a navigare. Psichici o meno, tutti noi abbiamo scorci del futuro in cui le cose potrebbero o non potrebbero funzionare e dobbiamo trovare una ragione per andare avanti nonostante ciò.

Qual è la trama di Maggie?

