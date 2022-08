Data di uscita, trailer, cast e tutto ciò che devi sapere

Andare in punta di piedi con un pugile professionista è un’impresa difficile. Ottenere un ko contro uno è ancora più difficile. Per pugili professionisti Mike Tyson, era solo un altro giorno di lavoro. Il pugile dei pesi massimi noto come “The Baddest Man on the Planet” ha accumulato 44 ko in carriera per andare insieme a 50 vittorie in un totale di 58 combattimenti. Dì quello che vuoi sulla figura spesso diffamata, ma pochi sarebbero abbastanza coraggiosi da salire sul ring con lui nel fiore degli anni. Ora Iron Mike sta ricevendo un film biografico da Hulu. La serie limitata di 8 episodi offrirà uno sguardo più da vicino alla vita e alla carriera di Tyson, inclusi molti dei momenti che hanno reso famoso il pugile fuori dal ring. Protagonista Chiaro di luna‘S Trevinte Rodi nei panni di Mike Tyson, la serie sarà presentata in anteprima giovedì 25 agosto 2022. Scopri tutto ciò che sappiamo finora Mikela serie biografica sportiva di Hulu che copre la vita personale e la carriera di Mike Tyson.

Hulu ha rilasciato il teaser per Mike l’8 giugno 2022. Il teaser inizia in modo drammatico, aprendosi con un’inquadratura dietro le spalle di un Tyson adulto in abito abbronzato seduto in uno spogliatoio poco illuminato illuminato da un rettangolo di lampadine attorno a una toeletta . Il trailer mostra un giovane e sanguinante pre-adulto Mike Tyson che si prepara a una rissa di strada, quindi Tyson nei panni di un giovane adulto a metà combattimento sul ring. Lancia un gancio sinistro al rallentatore alla mascella di un avversario, circondato da luci lampeggianti e ventagli urlanti. Il sangue inizia a volare dalla bocca del suo avversario e questo colpo mette in evidenza la brutalità del mondo della boxe e lo spietato stile di combattimento a eliminazione diretta di Tyson.

Tyson di Rhodes non è l’unica persona che compare nel teaser. Vediamo anche una serie di altre figure di spicco nella vita di Tyson. Una delle apparizioni più importanti è quella di Cus D’Amato, manager e allenatore di boxe di Mike. Giocato da Harvey Keitel (Lansky), D’Amato è stato determinante nel plasmare Tyson nel personaggio più grande della vita che avrebbe poi assunto. Nel trailer, incoraggia Tyson ad “abbracciare la tua malvagità”. Vediamo Russell Hornsby (recinzioni) nei panni del promotore di combattimenti Don King, che ha avuto anche una storia a scacchi nel mondo della boxe. Abbiamo soprattutto alcuni scorci di Laura Harrier (Hollywood) che ritrae la prima moglie di Tyson, Robin Givens, vestita in modo affascinante con una giacca foderata di pelliccia e capelli pettinati, è una figura sorprendente.

Hulu ha successivamente rilasciato il trailer completo della miniserie il 20 luglio 2022, il che ci ha dato una visione migliore della serie. Colpisce su molte delle stesse note e scene del teaser. Contiene un monologo di Tyson in cui esclama “Chi sono io? Le persone vedono solo un animale. Mi chiamano selvaggio. Sono il campione più feroce e spietato che ci sia mai stato”, prima di continuare a giocare nella visione della gente di lui come un mostro dicendo “Voglio il tuo cuore, voglio mangiare i tuoi figli”. Questo trailer allude agli scontri di Tyson con la legge e ai periodi in prigione, e vediamo Tyson farsi fotografare mentre indossa una tuta arancione. Una scena che segue di Givens in un’aula di tribunale sottolinea che questa serie non si sottrarrà a quello che alcuni potrebbero definire il lato più oscuro del personaggio di Tyson. Abbiamo anche un flash di una scena a metà combattimento in cui Tyson sembra avvicinare la bocca al suo avversario. Potrebbe essere questa la loro rappresentazione di Tyson che va incontro al morso più famigerato nella storia della boxe? Il trailer si conclude con una scena sorprendente di Tyson in boxer bianco candeggina. È a torso nudo, in piedi fuori con una tigre bianca incatenata che giace ai suoi piedi.

Sembra che la cinematografia della serie corrisponda al personaggio più grande della vita. Il lavoro di ripresa prevede riprese al rallentatore, panoramiche e primi piani del viso di Tyson. I costumi e la scenografia sono altri aspetti della serie che sembrano spiccare qui. Se non altro, la scenografia rappresenta il personaggio più grande della vita, mentre la telecamera fa il lavoro di staccare gli strati e rivelare l’uomo sottostante. Se la grandezza sia del trailer che del teaser è un indicatore di ciò che gli spettatori hanno in serbo, allora siamo sicuramente in linea per una corsa sfrenata.

Mike sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti su Hulu giovedì 25 agosto e conterrà un totale di 8 episodi.

Chi c’è nel cast per Mike?

Mike Tyson sarà interpretato nientemeno che dall’attore Trevante Rhodes. Rhodes è meglio conosciuto per la sua interpretazione di Chirone in Barry Jenkins‘ Film vincitore del premio Oscar Chiaro di luna. Da allora ha recitato in film come Scatola per uccelli, Il predatore, 12 Fortee Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Oltre ai già citati Rhodes, Hornsby, Harrier e Keitel, il film presenta Li Eubanks (Tutti si alzano), Scott MacDonald (Regina Zucchero), Cavolo Browne (Giorni delle nostre vite), e BJ Minor (dopo una risata) come un adolescente Tyson.

Chi c’è dietro Mike?

La serie viene dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers. Rogers è noto per il film biografico della commedia oscura Io, Tonia su Tonya Harding, che ha recitato Margot Robbie. Allo stesso modo, quel film si è concentrato su un atleta famoso i cui disordini psicologici e traumi personali hanno influenzato la loro posizione all’interno del loro sport. Rogers si allea con lo showrunner Karin Gistnota per il suo lavoro come produttrice esecutiva nella serie drammatica Il nostro tipo di persone.

Qual è la trama di Mike?

