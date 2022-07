Data di uscita e anteprima dell’episodio 3 di American Horror Stories Stagione 2

**Attenzione – Lieti spoiler in arrivo per American Horror Stories**

American Horror Stories è ora al completo di due episodi della seconda stagione su FX su Hulu e i fan non vedono l’ora che arrivi l’episodio 3 dopo una raffica di recensioni positive.

Confermiamo la data e l’ora di uscita dell’episodio 3 della stagione 2, forniamo un’anteprima della narrativa e del cast e definiamo una guida all’episodio.

Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per FX su Hulu, American Horror Stories è una serie antologica spin-off di American Horror Story, che segue una storia diversa in ogni episodio con protagonisti Matt Bomer, Denis O’Hare, Dylan McDermott e Jamie Brewer. , e altro ancora.

Data e ora di uscita dell’episodio 3 di American Horror Stories Stagione 2

American Horror Stories Stagione 2 Episodio 3, intitolato Drive, uscirà giovedì 4 agosto 2022 su FX su Hulu.

Nuovi episodi arrivano a Midnight PT negli Stati Uniti, traducendosi in 3 am ET per gli spettatori sulla costa orientale.

I fan del Regno Unito dovranno aspettare più a lungo per la messa in onda della seconda stagione, poiché non è stata ancora confermata la data di uscita. La stagione 1 è stata aggiunta in precedenza alla sezione Star di Disney Plus, il che significa che è probabile che la stagione 2 seguirà.

Anteprima di guida

American Horror Stories ha fornito titoli di episodi abbastanza semplici in passato, alludendo abbastanza chiaramente alla narrativa, quindi, Drive dovrebbe dare ai fan un assaggio di ciò che verrà.

Ci aspettiamo una sorta di thriller Joy Ride in base al titolo, che sarà ovviamente influenzato dal soprannaturale.

La guest star della prima stagione Cody Fern è accreditata per tornare in Drive, secondo IMDB, insieme a Cameron Lee Price, Julia Schlaepfer e Ian Sharkey.

Storie dell’orrore americane – Per gentile concessione di FX, © 2022 Hulu, LLC

Guida agli episodi della seconda stagione di American Horror Stories

La stagione 2 di American Horror Stories ha otto episodi e ogni puntata uscirà settimanalmente su FX su Hulu ogni giovedì.

Il programma seguente conferma che il finale di American Horror Stories Stagione 2 sarà presentato in anteprima giovedì 8 settembre 2022.

Va anche notato che FX su Hulu ha già modificato l’ordine di rilascio degli episodi della seconda stagione, il che significa che c’è la possibilità che un altro episodio andrà in onda al posto di Drive la prossima settimana. Ti terremo aggiornato.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 2 e tutte le date di uscita da tenere in considerazione:

Episodio 1: Casa delle bambole – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 Episodio 2: Aura – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Episodio 3: Viaggio – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Episodio 4: Lattaie – 11 agosto 2022

– 11 agosto 2022 Episodio 5: Bloody Mary – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 Episodio 6: Lifting – 25 agosto 2022

– 25 agosto 2022 Episodio 7: Necro – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Episodio 8: Lago – 8 settembre 2022

La seconda stagione di American Horror Stories è ora in onda su FX su Hulu.

