Data di uscita e anteprima dell’episodio 2 di American Horror Stories Stagione 2

La seconda stagione di American Horror Stories ha ricevuto un caloroso benvenuto dai fan che affermano che il primo episodio è un miglioramento rispetto ai racconti della prima stagione.

Con il fandom in attesa della prossima puntata, confermiamo la data e l’ora di uscita dell’episodio 2 della seconda stagione, forniamo un’anteprima dell’episodio e delineiamo il programma di rilascio di questa stagione.

Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per FX su Hulu, American Horror Stories è una serie antologica spin-off di American Horror Story, che segue una storia diversa in ogni episodio con protagonisti Matt Bomer, Denis O’Hare, Dylan McDermott e Jamie Brewer. , e altro ancora.

Data e ora di uscita dell’episodio 2 di American Horror Stories Stagione 2

American Horror Stories Stagione 2 Episodio 2, intitolato Necro, uscirà giovedì 28 luglio 2022 su FX su Hulu.

Nuovi episodi arrivano a Midnight PT negli Stati Uniti, traducendosi in 3 am ET per gli spettatori sulla costa orientale.

I fan nel Regno Unito, tuttavia, dovranno aspettare ancora un po’ per la stagione 2 poiché non è stata ancora confermata la data di uscita.

La stagione 1 di American Horror Stories è stata aggiunta alla sezione Star di Disney Plus, il che significa che è probabile che la stagione 2 seguirà per gli spettatori del Regno Unito.

Anteprima Necro

Il titolo dell’episodio 2 di American Horror Stories è Necro, che dovrebbe dare agli spettatori una vaga idea di cosa si concentrerà l’episodio.

I morti saranno sicuramente sotto i riflettori e la narrazione potrebbe anche propendere per la negromanzia e la stregoneria. Tenendo conto del trailer della seconda stagione, la storia seguirà un imbalsamatore interpretato da Madison Iseman, che ha un fascino morboso per i morti.

È stata anche rivelata una lista parziale del cast per l’episodio 2, che accoglie i nuovi arrivati ​​Randy Jay Burrell, Cameron Cowperthwaite, Jennifer Marks, Jessika Van e Spencer Neville – che in precedenza erano apparsi in American Horror Story come il personaggio di Joseph Cavanaugh.

Programma di rilascio di American Horror Stories

La stagione 2 di American Horror Stories ha otto episodi per completare questa serie e seguirà lo schema del rilascio settimanale su FX su Hulu ogni giovedì.

Seguendo il programma di rilascio annunciato, questo pone il finale della seconda stagione di American Horror Stories giovedì 8 settembre 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 2 e tutte le date di uscita da tenere in considerazione:

Episodio 1: Casa delle bambole – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 Episodio 2: Necro – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Episodio 3: Aura – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Episodio 4: Viaggio – 11 agosto 2022

– 11 agosto 2022 Episodio 5: Bloody Mary – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 Episodio 6: Lifting – 25 agosto 2022

– 25 agosto 2022 Episodio 7: Lattaie – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Episodio 8: Lago – 8 settembre 2022

La seconda stagione di American Horror Stories è ora in onda su FX e Hulu.

