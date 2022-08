Data di uscita dell’episodio 3 di Little Demon con programma FXX e Hulu

Il mondo dell’animazione per adulti americana è in ottima salute e lo è da secoli grazie a spettacoli immensamente popolari come Rick e Morty e oltre.

I fan di tutto ciò che è animato sono stati trattati con una miriade di nuovi titoli nel corso degli anni e uno degli ultimi ad attirare la nostra attenzione è Little Demon.

Creata da Darcy Fowler, Seth Kirschner e Kieran Valla, la serie segue le vite di una madre di nome Laura e di sua figlia Chrissy. Non è una bambina normale però… è la figlia di Satana.

Mentre tentano di vivere regolarmente nel Delaware, vengono sfidati da forze macabre e dai desideri del padre di rivendicare la sua anima.

L’episodio 3 di Little Demon dovrebbe essere presentato in anteprima giovedì 1 settembre 2022 alle 22:00 ET su FXX e la puntata sarà resa disponibile per lo streaming il giorno successivo su Hulu.

I primi due episodi sono andati in onda giovedì 25 agosto 2022 contemporaneamente a quanto sopra, offrendo al pubblico una doppia dose per presentarlo allo spettacolo.

D’altra parte, gli episodi successivi verranno rilasciati singolarmente ogni settimana.

Non è ancora stato confermato quanti ce ne saranno in totale, ma Tech Radar riporta che ce ne sono cinque confermati finora, con l’episodio 4 in arrivo su FXX giovedì 8 settembre e l’episodio 5 in onda la settimana successiva giovedì 15 settembre.

Se vuoi dare un’occhiata agli episodi a tuo piacimento, vai semplicemente su Hulu ogni venerdì o in qualsiasi momento dopo per trovarne uno nuovo ogni settimana.

Il cast di Piccolo Demone

Puoi controllare una selezione di membri del cast e i rispettivi ruoli di seguito:

Aubrey Plaza come Laura

Danny DeVito nei panni di Satana

Lucy DeVito nel ruolo di Chrissy

Eugene Cordero nel ruolo di Bennigan

Lennon Parham nel ruolo di Darlene

Michael Shannon nel ruolo dell’uomo con la barba lunga

Anche le guest star da Arnold Schwarzenegger a Patrick Wilson sono state riunite per deliziare gli spettatori.

‘Abbiamo continuato a invecchiarla’

Il co-creatore Seth ha recentemente rivelato che la serie inizialmente sarebbe stata piuttosto diversa durante una conversazione con Collider:

“Direi che probabilmente la differenza più grande è che originariamente era iniziata come la storia di una giovane donna incinta e che aveva un utero maledetto. Mentre continuavamo a sviluppare lo spettacolo, ci siamo resi conto che avrebbe dovuto già dare alla luce l’Anticristo, e l’Anticristo è proprio una ragazza”.

Ha continuato: “E poi l’abbiamo avuta a cinque anni e poi, mentre continuavamo a sviluppare lo spettacolo e continuavamo a portarlo avanti, abbiamo continuato a invecchiarla e ci siamo resi conto che il 13 è il momento migliore per qualsiasi tipo di rilevanza tematica e davvero trovare tutti questi diversi elementi che possiamo trovare dell’orrore…”

Little Demon è in proiezione su FXX e Hulu.

