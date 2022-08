Data di uscita, cast vocale, trailer e tutto ciò che devi sapere

Molte persone ereditano determinate caratteristiche dai loro genitori. Che si tratti di altezza, colore degli occhi o un pessimo senso dell’umorismo. Anche le persone che non hanno mai incontrato i loro genitori prima possono avere inconsapevolmente una somiglianza latente. Nella nuova commedia animata di FX Piccolo Demone, la protagonista Chrissy è un’adolescente che ha ereditato qualcosa di speciale da suo padre: i poteri demoniaci. Dopo aver risvegliato i suoi poteri, Chrissy scopre di essere l’anticristo e il caro vecchio papà è il diavolo stesso. Parla di problemi con il papà. Ora, se quella premessa non ti attira, la possibilità di ascoltare Danny De Vito esprimere il diavolo potrebbe. Getta dentro Piazza Aubrey nei panni della mamma di Chrissy e della figlia di Danny DeVito Lucy De Vito recitare al fianco di suo padre e hai la stoffa per un imperdibile nucleo di talento nel doppiaggio. Piccolo Demone arriverà su FX e Hulu il 25 agosto. Non siamo mai stati così entusiasti di fare un viaggio all’inferno. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla focosa serie animata con un cast di doppiatori ultraterreni.

Guarda il trailer del piccolo demone

I fan desiderosi dello spettacolo hanno avuto un’anteprima Piccolo Demone al Comic-Con prima che FX pubblicasse il trailer ufficiale a fine luglio. Il trailer inizia nei corridoi della Middletown Junior High School, una noiosa scuola nel bel mezzo del nulla del Delaware. Chrissy (Lucy DeVito) è una nuova ragazza in città e gli adolescenti locali se ne sono accorti. Lascia che il nonnismo segua. Tuttavia, potrebbero voler pensare due volte a chi stanno nonnizzando. Quando viene messa alle strette in un bagno da un bullo della scuola, succede qualcosa: Chrissy sblocca poteri sovrumani che aprono un buco nel cielo sopra il suo liceo. La mamma di Chrissy, Laura (Aubrey Plaza), le rivela che suo padre è il diavolo e lei è l’anticristo. Parla di una storia di appuntamenti unica. Chrissy si reca in quello che sembra essere l’ingresso dell’inferno dove Satana (Danny DeVito) appare su una moto per dare il benvenuto a suo figlio, solo per rendersi conto che è una ragazza. Quando Chrissy chiede dove è stato per tutta la sua vita, Satana svela il regno metafisico. Tra il mondo umano e l’inferno, il regno metafisico è pieno di demoni e diversi tipi di creature degli inferi. Da lì, ne deriva l’hijinx.

La serie sarà caratterizzata da demoni, sangue e sangue in modo infernale, ma il nucleo emotivo sembra essere la storia di un padre che cerca di conoscere sua figlia e un triangolo di legami familiari messi alla prova da circostanze del tutto uniche. Una scena vede Satana e Laura che infrangono quella che sembra essere una sorta di festa o rituale satanico a cui stanno partecipando Chrissy e un gruppo di adolescenti locali. Alcuni adolescenti osservano sorridenti “Sarei così imbarazzato se i miei genitori si precipitassero a una festa”, e Chrissy sembra imbarazzata. Ovviamente, non capita tutti i giorni che Satana interrompa la tua sessione di Hangout. La combinazione di premesse e un cast impeccabile di doppiatori promette di offrire una serie avvincente.

Quando esce Little Demon?

Piccolo Demone arriverà su FX il 25 agosto. La serie animata originale debutterà con i suoi primi due episodi alle 22:00 ET/PT prima di mandare in onda gli episodi successivi settimanalmente. Fortunatamente, gli episodi saranno disponibili per lo streaming su Hulu il giorno successivo.

Chi sono i personaggi del cast/confermati?

Tieni i tuoi forconi perché il potere delle star in questa lista del cast ti lascerà a bocca aperta. Il cast principale è composto da Lucy DeVito, Aubrey Plaza e Danny DeVito. Lucy DeVito interpreta Chrissy, una ragazza di 13 anni che è anche l’Anticristo e progenie di Satana. Lucy si unisce al padre nella vita reale, l’iconico Danny DeVito, che interpreta Satana nei panni di un padre eccitato alla disperata ricerca di una connessione con la figlia separata. DeVito è noto per la sua interpretazione dell’addetto ai taxi Louie De Palma nella serie televisiva Taxi, che gli è valso un Golden Globe e un Emmy Award. Interpreta anche l’idiosincratico uomo d’affari, padre e burbero Frank Reynolds nella sitcom FX e FXX C’è sempre il sole a Filadelfia. Sul suo ultimo ruolo, DeVito ha detto questo:

“Beh, FXX è, dopo tutto, senza paura, quindi sono con noi e spingeremo l’involucro fino a quando non saremo rinchiusi e ci sediamo. Ma penso che uno dei miei più grandi sia il fatto che Satana è molto audace in termini di chi uccide. Uccide molte persone. Sai, un giorno a caso uscivo per omicidio. Lascia che ti dia un suggerimento; non importa quanti anni hai per me per poterti portare fuori.

A completare questo trio c’è Audrey Plaza, nota per il suo lavoro come l’esilarante ladro di scene April nella commedia televisiva Parchi e attività ricreative. Plaza interpreta Laura Feinberg, la madre ben intenzionata e protettiva di Chrissy. Sarà divertente vedere come i tre giochino l’uno contro l’altro, in particolare Danny DeVito e Aubrey Plaza, entrambi noti per la loro recitazione comica distinta e impeccabile.

Ma il potere delle stelle non si ferma qui, tutt’altro. Piccolo Demone conterrà un cast di supporto di voci familiari. La serie presenta le apparizioni degli ospiti di un cast stellare tra cui Mel Brooks, Rea Perlman, Patrizio Wilson, Shangel, Will Jackson Harper, Dave Battista, Toks Olagundoye, Sam Richardsone Arnold Schwarzenegger. I fan potrebbero essere molto entusiasti di vedere DeVito riunirsi con l’ex Gemelli co-protagonista Schwarzenegger, una delle coppie più improbabili della commedia.

Con un cast come questo, la premessa quasi non ha importanza. Fortunatamente, sembra che il mix di casting di tutte le star e un potente motore comico dovrebbe offrire una commedia animata emozionante.

Qual è lo sfondo dietro Little Demon?

Piccolo Demone è stato creato da Darcy Fowler (Cattivi genitori), Seth Kirschner (30 Roccia), e Kieran Valla (Delinquente). Hanno portato avanti Rick e Morty co-creatore Dan Harmon e Aubrey Plaza come produttori esecutivi, così come Jack, Lucy e Danny DeVito.

Qual è la trama di Little Demon?

Ecco la sinossi ufficiale di Piccolo Demone da FX: