Data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che devi sapere

Non tutti i troll sono cinici di Internet e burberi che vivono sotto un ponte. A volte, essere un troll non è una brutta cosa. Basta chiedere a Poppy, la regina del villaggio dei troll pop. Come protagonista del Troll franchise cinematografico e televisivo, il suo atteggiamento allegro e la sua disposizione solare sono l’opposto di ciò che molti potrebbero aspettarsi da una creatura così diffamata. Ora, papavero (Amanda Leighton) e gli amici sono tornati per la settima e ultima stagione della serie animata in 2D Troll: TrollsTopia.

Immagine tramite animazione DreamWorks

Relazionato: I poster promozionali di “Trolls 3” prendono in giro il trequel scintillante e colorato in arrivo il prossimo anno

Guarda il trailer della stagione 7 di Trolls: TrollsTopia

Il trailer di Troll: TrollsTopia è uscito il 27 luglio 2022, quindi i fan possono finalmente iniziare a “fare un po’ di rumore” per l’uscita della stagione 7. Il trailer fa proprio questo, mostrando i vari stili musicali delle diverse tribù di troll nello show. Presenta musica energica e immagini come un croccante riff di chitarra, una folla urlante a un concerto e una proiezione più grande della vita di Val Thundershock, che creano un brusio di eccitazione per l’uscita della stagione. Vediamo volti di ritorno come Thundershock, Poppy, Demo, King Trollex e molti altri troll della serie. Il trailer promette anche “nuovi volti e nuovi posti” e sarà emozionante vedere cosa questo comporta.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Immagine tramite animazione DreamWorks

Troll: TrollsTopia è previsto per il rilascio sui servizi di streaming Peacock e Hulu l’11 agosto. Si compone di sette episodi. Con la terza puntata del franchise cinematografico che uscirà il 17 novembre 2023, questa ultima stagione dello show televisivo potrebbe essere un ottimo modo per passare dallo schermo più piccolo al grande schermo.

Chi sono i personaggi del cast/confermati?

Immagine tramite animazione DreamWorks

Troll: TrollsTopia presenta il ritorno di un certo numero di membri del cast dal suo predecessore Troll: il ritmo continua!. Presenta le voci di Skylar Astin (Intonazione giusta) come succursale; Amanda Leighton (I tifosi) come papavero; David Fyn (Non databile) come Biggie; Ron Funch (Non databile) come Cooperatore; Kenan Thompson (Sabato sera in diretta) come piccolo diamante; Megan Hilty (Distruggere) come Holly Darlin’; Jeanine Massone (Grey’s Anatomy) come Minuetto; Kevin Michael Richardson (padre americano) come Smidge; Sam Haft (Minore) come Chaz; e Glozell Verde come nonna Rosiepuff.

Qual è lo sfondo dei troll: TrollsTopia?

In realtà c’è un sacco di retroscena di cui i fan devono essere consapevoli. La serie ha una storia che abbraccia sia il grande schermo che il piccolo schermo. Il film originale del franchise è del 2016 Troll, una commedia musicale animata al computer prodotta da DreamWorks Animation. L’idea per il design dei troll era basata sulle bambole Good Luck Trolls che erano una moda passeggera nei primi anni ’60. I giocattoli presentavano piccole figure da cartone animato con capelli arruffati e selvaggi. Mike Mitchell ha diretto il film con una sceneggiatura di Jonathan Aibel e Glenn Berger da una storia di Erica Rivinoja. È stato un successo popolare in parte dovuto al suo ensemble costellato di stelle Anna Kendrick (Intonazione giusta), Justin Timberlake (Amici con benefici), Christopher Mintz-Plasse (Molto male), Zooey Deschanel (Nuova ragazza), Christine Baranski (La buona battaglia), Marchio Russel (Dimenticando Sarah Marshall), James Corden (Il Late Late Show con James Corden), Jeffrey Tambor (Sviluppo arrestato), Giovanni Cleese (Monty Python e il Santo Graal), e Gwen Stefani (La voce). Nel film Poppy (Kendrick), il troll sopravvissuto Branch (Timberlake) e il resto del loro villaggio sconfiggono il malvagio Chef (Baranski) e il perfido troll Creek (Mintz-Plasse) per arrivare a una pacifica convivenza con i loro ex oppressori The Bergen . La storia è proseguita con la serie animata in 2D Troll: il ritmo continua!. La serie è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2018 e si occupa delle conseguenze dirette degli eventi all’interno del film campione d’incassi. La serie di 53 episodi ha visto Poppy e Branch tornare al loro villaggio e seguire i troll mentre si adattavano a una vita di convivenza con lo scontroso Bergens. La serie è andata avanti per 8 stagioni. Quindi, nel 2020 DreamWorks ha rilasciato il film d’animazione CGI Troll: tour mondiale. In questa nuova avventura, Poppy e Branch scoprono che in realtà ci sono un certo numero di villaggi di troll sparsi per la terra, ognuno dedicato a un diverso tipo di musica. Devono unire rapidamente le sei diverse tribù di troll musicali in tutto il paese per fermare i rocker Queen Barb (Rachel Bloom) e re Thrash (Ozzy Osborne) dal distruggere le diverse melodie di ogni tribù dall’estinzione.

Subito dopo l’uscita del film, Hulu e Peacock si sono uniti per la serie Troll: TrollsTopia. Simile a Troll: il ritmo continua!, la serie affronta le conseguenze dirette del film che l’ha preceduta. La serie presenta anche molti degli stessi doppiatori, che differiscono dalle controparti del grande schermo. Sebbene entrambi siano sequel, non sono necessariamente considerati parte del canone delle loro controparti sul grande schermo. Invece, le serie animate in 2D esistono in una sorta di riconoscimento come “canone secondario”. La serie condivide parte dello stesso personale di Troll: il ritmo continua! Compreso Matteo Fagioli (produttore esecutivo) e Alex Geringas (compositore e cantautore).

Relazionato: Il trailer della terza stagione di “The Croods: Family Tree” promette un giro selvaggio

Qual è la trama di Trolls: TrollsTopia Stagione 7?

Immagine tramite animazione DreamWorks

Troll: TrollsTopia raccoglie dove Troll: tour mondiale lasciato fuori. La serie ruota attorno a Poppy, che ora è la Pop Troll Queen. Dopo aver trovato successo nella convivenza con i Bergen, Poppy è pronto per una nuova sfida. Ora che ha scoperto che ci sono altre tribù di troll musicali nascosti nella foresta, si è data una nuova missione che potrebbe essere ancora più impegnativa. Ha invitato i delegati di tutti i diversi villaggi di troll a riunirsi e vivere come un tutt’uno in una comunità che ha soprannominato “TrollsTopia”. L’obiettivo è quello di scambiare cultura, musica e, in generale, conoscersi. La settima stagione vede Poppy e il suo gruppo di troll musicali vivere insieme a TrollsTopia. Dopo gli eventi della sesta stagione, Poppy e i Troll sono ancora al lavoro. Questa nuova stagione porterà armonia o discordia a questo disparato gruppo di troll musicali con personalità e background eclettici? Solo il tempo lo dirà.