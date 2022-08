Data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che devi sapere

Al giorno d’oggi, grazie ai servizi di streaming, l’accesso al mondo dell’intrattenimento è molto più facile e per molti è una via di fuga dalle loro vite monotone. Il pubblico può immergersi in nuove narrazioni, collocarsi nelle situazioni di altre persone e vivere eventi elettrizzanti che altrimenti sarebbero impossibili. Sebbene ci sia una moltitudine di opzioni disponibili in vari generi che soddisfano il bisogno di evasione, un sottogenere che non soddisfa i requisiti è il genere del thriller psicologico. Potrebbe non essere il genere più popolato in termini di numero di opere sotto la sua bandiera, ma è molto ricercato nonostante offra l’esatto opposto di ciò che le persone potrebbero consumare per sfuggire alla propria vita quotidiana.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Il motivo della richiesta di questo genere è che, nonostante la sua natura, chi non ama la suspense elettrizzante, la terrificante anticipazione di ciò che accadrà dopo e la straordinaria sensazione di una svolta che non hanno mai visto arrivare? E mentre guardare thriller psicologici non è l’attività più rilassante, è il lavoro di questo particolare genere che ha lo spettatore con il fiato sospeso, in attesa. I thriller psicologici si distinguono per il loro formato perché tendono a essere più interessati ai pensieri e ai sentimenti interiori di protagonisti e antagonisti il ​​cui senso della realtà è scomodamente vicino a scivolare. Si sentono molto più vicini alla realtà perché sfruttano il potere della paura del pubblico, facendola emergere sullo schermo con dettagli vividi, lasciando allo spettatore la possibilità di superarla o di essere più in sintonia con le realtà del mondo esterno e della natura umana.

Un lavoro in arrivo appartenente al genere thriller psicologico che viene portato sullo schermo dello spettatore è Il pazientecreato da Gioele Campi e Joe Weisbergche aveva già collaborato all’acclamato drama FX Gli americani. Il duo sta facendo un ritorno con Il paziente dopo che la loro prima impresa televisiva si è conclusa nel 2018.

Immagine tramite FX

Relazionato: Il film “IF” di John Krasinski sceglie Steve Carell, Alan Kim e altri per unirsi a Ryan Reynolds

Qual è la trama del paziente?

Il paziente è la storia di uno psicoterapeuta Alan Strauss (Steve Carell) tenuto in ostaggio dal suo paziente di nome Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che in seguito confessa di essere un serial killer. In una richiesta insolita, Sam vuole che Alan metta fine alle sue compulsioni omicide come parte della loro terapia. Alan ha bisogno di calmare la mente agitata di Sam per impedirgli di uccidere di nuovo, ma il rifiuto di Sam di parlare di questioni importanti e la necessità di sopravvivere lo rende estremamente difficile. Da solo in reclusione, Alan riesuma i ricordi del suo ex terapeuta, Charlie, e lotta con le tempeste dei suoi problemi personali repressi, tra cui la recente morte di sua moglie, Beth, e la tragica alienazione dal suo devoto figlio, Ezra. Durante la sua prigionia, Alan scopre non solo quanto sia forte l’impulso di Sam, ma anche quanto sarà difficile per lui ricucire la divisione nella sua stessa famiglia. Con poco tempo rimasto, Alan cerca ferocemente di fermare Sam prima che sia coinvolto nelle uccisioni di Sam o, peggio ancora, diventi lui stesso un bersaglio.

Il paziente metterà in evidenza i talenti eccezionali di Steve Carell come attore, produttore e partner creativo, con le intuizioni creative di Field e Weisberg e la loro grande comprensione dei personaggi e una narrativa ben congegnata in piena mostra.

Il trailer della serie è stato rilasciato su FX Networks YouTube il 14 luglio ed è riuscito a creare scalpore tra il pubblico. Il trailer introduce il pubblico ai due personaggi principali con una normale sessione di terapia tra un paziente agitato, Sam Fortner, e il suo nuovo terapeuta, il dottor Alan Strauss. Continua quindi a stabilire il retroscena di Alan e le sue ragioni per scegliere di diventare un terapeuta mentre li intervalla con alcuni momenti della sua vita personale, con la perdita di sua moglie evidenziata nel trailer in un montaggio saltato.

Il tono inquietante del teaser riprende presto e la scena della sessione viene mostrata di nuovo mentre Alan cerca di rassicurare Sam che può essere aiutato perché è pronto per venire in terapia per mantenere “martellare le cose difficili”; e proprio nei prossimi secondi, vengono rivelati i problemi più grandi di Sam: la sua compulsione a uccidere le persone. Con questa confessione, i flash della vita di Sam vengono presentati mentre la musica inquietante e il montaggio insieme creano l’atmosfera agghiacciante per il resto del trailer.

Subito dopo, le sessioni non si svolgono più in un ambiente professionale e il paziente sembra avere il sopravvento con il terapeuta ora rapito e incatenato a una sedia. Mentre Alan cerca di mantenere la calma attraverso il suo comportamento, la sua voce lo tradisce rivelando il suo nervosismo. La narrazione del trailer si conclude con una corsa alla sopravvivenza che inizia quando Alan si ritrova in una situazione prossima alla morte con Sam che non mostra alcun segno di miglioramento.

Chi c’è nel cast de Il paziente?

Immagine tramite FX

La serie ha un cast molto stellare. Il famoso attore Steve Carell (L’ufficio) interpreterà il ruolo di Alexander Strauss, come parte del cast principale. Domnhall Gleeson (Correre) è un altro grande nome che si unisce a Carell nella serie e interpreterà Sam: il paziente/serial killer. Lo spettacolo presenta anche, Laura Niemi (Questi siamo noi) come Beth, la moglie recentemente scomparsa di Alan, Andrea Leeds (Il Conner) come il figlio separato di Alan, Ezra, David Alan Grier (I ragazzi fantastici) come il vecchio terapeuta di Alan Charlie, Linda Emond (Successione) come Candace, la madre di Sam, e Alessio Ricco (Incandescenza).

Quando esce il paziente?

Come parte delle novità su Hulu ad agosto, Il paziente farà il suo debutto negli Stati Uniti martedì 30 agosto esclusivamente su Hulu. I primi due episodi della serie limitata saranno subito disponibili sulla piattaforma di streaming, mentre i prossimi otto episodi seguiranno ogni settimana a partire dal 6 settembre fino al finale il 25 ottobre.

Dove guardare il paziente?

Immagine tramite FX

Hulu FX ospiterà esclusivamente la premiere dello spettacolo limitato, quindi, in tutte le regioni in cui Hulu FX è disponibile, la serie sarà trasmessa in streaming. Fortunatamente, Hulu offre prove gratuite, quindi anche i non abbonati potranno guardare Il paziente. Per un abbonamento regolare al servizio di streaming, chiunque può acquistarne uno per $ 6,99 al mese con annunci o $ 12,99 al mese senza di essi.

Relazionato:Domhnall Gleeson sulla commedia letterale per famiglie “Frank of Ireland” e cosa ha scoperto nel suo viaggio “Star Wars”

Quanti episodi ci sono nel paziente?

Il paziente è impostato per contenere 10 episodi con ogni episodio con una durata media di 30 minuti. Il titolo dei primi quattro episodi è stato rivelato e sono rispettivamente “Intake”, “Alan Learns to Meditate”, “Problemi” e “Company”.

Nel primo episodio, Alan Strauss sarà visto in lutto per la perdita della moglie e accetterà un misterioso nuovo paziente. Una decisione che li lega strettamente tra loro trasformerà il loro rapporto professionale mentre lottano con problemi molto diversi. Il secondo episodio si concentrerà su Sam Fortner che esplora la sua motivazione per cercare la terapia in modo più dettagliato, ma il dottor Strauss non è disposto a lasciargli continuare le sessioni. La verità sulla casa verrà rivelata quando gradualmente si svilupperà una sensazione crescente di non essere soli.

A parte i titoli e la breve descrizione dei primi due episodi, non è stato rivelato molto sulla trama episodica degli episodi successivi e gli spettatori hanno l’opportunità di entrare nella serie, pronti a essere sorpresi.