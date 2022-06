Data di uscita, cast e tutto ciò che c’è da sapere sulla stagione 3 di Solar Oppostis

Molti spettacoli hanno preso l’idea che gli alieni invadano il pianeta terra, ma pochi lo hanno fatto da una prospettiva comica e ancora meno lo hanno fatto bene. Invasore Zim è un ottimo esempio di una commedia che accetta questa sfida e riesce. Un altro esempio più recente è la serie animata di fantascienza di successo di Hulu opposti solari. Lo spettacolo ha fatto un grande ronzio al momento del rilascio iniziale nel maggio 2020, diventando rapidamente uno degli spettacoli con le migliori prestazioni della piattaforma di streaming in termini di valutazioni e spettatori.

Il gioco di fantascienza animato è incentrato su una famiglia particolare. Korvo (Justin Roiland) e Terry (Thomas Middleditch) sono come qualsiasi altro capofamiglia in questo angolo della galassia tranne che per un minuscolo dettaglio: provengono da una specie di alieni chiamata Schlorpians il cui pianeta natale è stato distrutto. Sono fuggiti sulla Terra per cercare rifugio, insieme ai loro due giovani “replicanti” Jesse (Maria Mack) e Yumyulack (Sean Giambrone), e un neonato alieno chiamato “The Pupa”. Man mano che apprendiamo la loro storia, si sviluppa una trama parallela su una società residente in “The Wall”, che si rivela essere un gruppo di umani raccolti da Yumyulack e intrappolati in un terrario.

Se questo suona un po’ strano, è perché lo è. Ma in questo caso, la trama stravagante funziona. La serie nasce dalla mente di Rick e Morty co-creatore Justin Roiland. I fan di quella serie sanno che Roiland non ha paura di affrontare trame e scenari stravaganti e di avvicinarsi ai mondi che crea. Questa serie non fa eccezione e sembra funzionare. Dopo due stagioni caoticamente esilaranti, la terza stagione di opposti solari invade Hulu a metà luglio, ed ecco tutto ciò che devi sapere prima della premiere.

Dopo il successo delle prime due stagioni, opposti solari tornerà su Hulu il 13 luglio 2022. La stagione 3 presenta una notevole differenza rispetto ai suoi predecessori: dove le prime due stagioni consistevano solo in otto episodi, la stagione 3 ne conterrà dodici. Tutti gli episodi verranno rilasciati contemporaneamente, quindi i fan avranno più contenuti su cui abbuffarsi. E coloro che lo fanno non dovranno aspettare a lungo per ancora più stravaganza spaziale, poiché lo spettacolo è già stato rinnovato per la stagione 4. Anche se potrebbe essere prematura per una data di uscita, anche la stagione 4 sarà composta da 12 episodi.

Il trailer ufficiale della terza stagione è uscito il 23 giugno e, per citare il trailer, “La nave colpisce la fama”. Il trailer stesso parodia i trailer di film thriller d’azione, ma lo porta a un livello come solo un cartone animato opposti solari potrebbe radunarsi. Inizia con un rottura della quarta parete, poiché i personaggi si rivolgono direttamente al pubblico all’inizio dicendo che sono stati rinnovati per una terza stagione. Mostra anche alcuni sviluppi sorprendenti. Uno di questi è direttamente correlato ai vari umani intrappolati nel Muro. Un’altra rivelazione è che la famiglia sembra ancora capire la crescita di Pupa e come gestirla. Accanto a questo, Korvo sembra avere una nuova quantità di libertà. A un certo punto nota “Ora che non mi sto concentrando sulla missione o riparando la nave, sono libero di fare quello che voglio”. Rimaniamo a chiederci che aspetto abbia un Korvo slegato e gli imbrogli in cui si imbarcherà. Per citare il trailer, “Sembra che gli opposti solari si divertiranno un po’ quest’anno”.

Solar Opposites Stagione 3 Cast e personaggi confermati

I personaggi principali e i membri del cast torneranno per opposti solari Stagione 3. La serie animata ha un cast stellato di doppiatori che prestano il loro acume recitativo. Justin Roiland dà la voce al personaggio principale Korvo. La famiglia Schlorpian è composta anche da un certo numero di altre voci familiari. Thomas Middleditch (Silicon Valley) dà la voce al partner di Korvo Terry, Sean Giambrone (I Goldberg) dà la voce a Yumyulack e alla comica Mary Mack (Golan l’Insaziabile) dà la voce a Jesse.

Il talento non si ferma qui, però, e lo spettacolo ospita un forte cast di attori al di fuori della famiglia. Altri nomi riconoscibili coinvolti nello spettacolo includono Alfred Molina (Spider-Man 2), Sterling K. Brown (Questi siamo noi), Cristina Hendricks (Uomini pazzi), Andy Dalì (Revisione), Rainn Wilson (L’ufficio), e Tiffany Haddish (Tuca e Bertie). Sebbene Hulu non abbia annunciato formalmente alcuna apparizione come ospite, gli spettatori dovrebbero tenere le orecchie sintonizzate per altre voci familiari che si uniscono alla terza stagione se il cast esistente di doppiatori è indicativo.

Chi sta facendo gli opposti solari stagione 3?

La serie viene dai co-creatori Justin Roiland e Mike McMahan. Roiland è una presenza nel settore noto per il suo lavoro in spettacoli come Avventura Time, La gravità cadee come co-creatore di Rick & Morty. Anche Mike McMahan ha lavorato Rick & Morty ed è noto per il suo lavoro su Star Trek: Lower Decks. Per la terza stagione, Roiland e McMahan sono affiancati dal produttore esecutivo e scrittore Josh Bycelproduttori Sydney Ryan e J. Michael Mendele editore Lee Harting.

Qual è la trama di Solar Oppostis Stagione 3?

La trama di opposti solari è incentrato su una “famiglia” appena formata di disparati alieni sclorpiani. Quando un asteroide distrugge il loro pianeta natale, Schlorp, si ritrovano a unirsi e a cercare rifugio in una familiare sfera blu e verde nel cielo: la Terra. Nonostante sia già abitato, gli Sclorpian sognano di ripopolare il pianeta con le loro specie. Man mano che si adattano alla loro nuova vita, imparano a vivere tra noi umani, ma non possono essere d’accordo sul fatto che amino i loro nuovi compagni o desiderino distruggerli.

Stagione 2 di opposti solari riprende da dove si era interrotta la prima stagione, mentre gli Schlorpians continuano la loro ricerca. La Pupa sta crescendo e con essa il processo di terraformazione della Terra. Nell’episodio finale della stagione, tutto questo arriva al culmine quando apprendiamo che stanno per morire in modo che il Pupa possa mangiarli ed evolversi. Dopo che la Pupa ha mangiato gli Sclorpian, tornano come alberi. Sebbene non sia una stagione in piena regola della serie, opposti solari ha pubblicato un episodio di vacanza intitolato “Speciale vacanza molto solare opposti” che sembra aver luogo tra la stagione 2 e la stagione 3 dello spettacolo. Lo sviluppo più significativo nell’episodio è che gli Sclorpian sono tornati alle loro forme regolari e sono pronti per altri danni sulla Terra, mentre esiste ancora.

Gran parte della trama della terza stagione rimane un mistero, ma fortunatamente i fan della serie e i nuovi spettatori non dovranno aspettare molto.