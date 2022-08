Danny Strong di Dopesick vuole ancora giustizia contro Sackler – Contenders TV – Scadenza

Malato di drogala serie drammatica di Hulu con Michael Keaton, Kaitlyn Dever e Peter Sarsgaard, racconta la storia della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti tra il 1996 e il 2007.

Il creatore Danny Strong ha detto durante una tavola rotonda all’evento Contenders Television: The Nominees di Deadline che c’è ancora una possibilità di giustizia contro Richard Sackler e la sua famiglia, proprietari del produttore di OxyContin Purdue Pharma.

Ha detto che non ha rinunciato a pensare che ci sarà giustizia poiché gli attivisti stanno ancora cercando di convincere un avvocato americano a incriminare la famiglia per i crimini documentati nella serie in otto parti.

Kaitlyn Dever e Michael Keaton in "Dopesick"

“La gente non si è arresa”, ha detto. “Non voglio chiamarla punizione, ma [if that happens], Direi solo che la giustizia forse sarà finalmente accaduta. Per alcuni cari, saranno entusiasti se ciò accade, ma senza non sarà mai veramente vera giustizia [their] membri della famiglia.”

Strong, che era nel pannello insieme a Dever e Sarsgaard, lo ha definito “uno dei più grandi crimini nella storia degli Stati Uniti”.

Dever interpreta Betsy Mallum, una delle vittime della crisi. Ha detto che non esiste una formula fissa per interpretare un personaggio del genere. “Dovevo solo affrontarlo in un modo che non avevo mai fatto prima in nessun ruolo che ho fatto in passato”, ha detto. “Ho sentito una folle pressione per farlo bene perché rappresentava così tanti che sono stati colpiti dalla crisi degli oppioidi”.

Sarsgaard interpreta Rick Mountcastle, una persona reale che ha guidato l’accusa per perseguire il caso. Dice che è strano interpretare una persona reale, ma in questo caso è bello interpretare un po’ un eroe. “È bello interpretare qualcuno che ha ambizioni così nobili, uno scopo così disinteressato”, ha detto. “Ho avuto una carriera nell’interpretare persone che erano, in vari modi, piuttosto disfunzionali, quindi è stato fantastico”.

Malato di drogache è stato presentato in anteprima ad ottobre, ha ottenuto 14 nomination agli Emmy, inclusa una per Outstanding Limited o Anthology Series, oltre a nomination come attori per Keaton, Dever, Sarsgaard, Will Poulter, Michael Stuhlbarg e Mare Winningham.

