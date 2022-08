Danny DeVito e la figlia Lucy recitano nel nuovo cast vocale di Little Demon di FXX

La nuova serie animata per adulti di FXX vede la partecipazione della leggenda di Hollywood Danny DeVito insieme alla figlia Lucy nell’esilarante cast vocale principale di Little Demon.

Continua ad esserci un flusso costante di contenuti animati per adulti in arrivo su piattaforme di streaming in tutto il mondo e questa settimana è il turno di FXX e Hulu di dare una svolta diabolica alla storia.

La nuova serie si chiama Little Demon ed è incentrata su Chrissy, la figlia di una madre riluttante e lo stesso diavolo mentre cercano di vivere una vita normale nel Delaware.

Con una grafica solida e una premessa interessante, Little Demon sarà sicuramente un successo tra i fan di questo tipo di serie; tuttavia, è il duo padre-figlia di Danny e Lucy DeVito che sta conquistando i titoli dei giornali dopo la premiere di ieri sera.

Piccolo Demone: Cast vocale

Lucy DeVito nel ruolo di Chrissy

Danny DeVito nei panni di Satana

Aubrey Plaza come Laura

Eugene Cordero nel ruolo di Bennigan

Lennon Parham nel ruolo di Darlene

Michael Shannon nel ruolo dell’uomo con la barba lunga

Little Demon presenta anche alcune apparizioni come ospiti speciali tra cui Arnold Schwarzenegger, Mel Brooks, Dave Bautista, Rhea Perlman, Shangela, Patrick Wilson, William Jackson Harper, Pamela Adlon, June Diane Raphael, Toks Olagundoye, Lamorne Morris e Sam Richardson.

Lucy DeVito si unisce a padre Danny nel cast di Little Demon

Il personaggio principale di Little Demon, Chrissy, è doppiato da Lucy DeVito, figlia delle famose star Danny DeVito e Rhea Perlman, entrambi presenti anche nella nuova serie FXX.

Lucy è nata a Los Angeles e ha perseguito la recitazione sin dalla tenera età, laureandosi infine in teatro alla Brown University nel 2007.

L’anno successivo interpreterà Anne Frank nell’omonima produzione teatrale all’Intim Theatre di Seattle, con un ruolo l’anno successivo come La Piccola ne Il miracolo di Napoli.

Avrebbe fatto il suo debutto sullo schermo in Foglie d’erba del 2009 e avrebbe persino recitato insieme a sua madre nello spettacolo teatrale Love, Lose e What I Wore. Tuttavia, la sua grande svolta è arrivata probabilmente nel 2010 quando è stata scelta per interpretare Stephanie Krause nella serie comica di successo, Melissa & Joey.

Il 39enne è apparso anche in artisti del calibro di The Comedian (2016), The Marvelous Mrs Maisel (2018-19), Dumbo (2019), Jumanji: The Next Level (2019) e Shameless (2019). Apparirà anche nell’attesissimo film biografico di Marilyn Monroe Blonde, in uscita a settembre 2022.

Come è stato valutato Little Demon dopo due episodi?

Little Demon ha presentato in anteprima i suoi primi due episodi la scorsa notte, il 25 agosto, con nuovi capitoli che usciranno ogni giovedì alle 22:00 ET tramite il canale FXX (Hulu rilascia nuovi episodi il giorno successivo).

Dopo solo due episodi, la serie è stata accolta con una risposta positiva o mista da parte di fan e critici allo stesso modo.

Da un lato, Little Demon sta ottenendo un impressionante 86% di tomatometer e un punteggio di pubblico dell’83% su Rotten Tomatoes. D’altra parte, valutazioni di appena 6,3/10 e 62% possono essere viste rispettivamente su IMDB e MetaCritic.

Variety ha notato nella loro recensione che Little Demon lotta per mantenere la relazione padre-figlia tra Satan e Chrissy, nonostante sia doppiato dalla coppia padre-figlia nella vita reale Danny e Lucy DeVito.

IndieWire ha assegnato allo spettacolo una valutazione C dopo due episodi:

“Con un cast forte alle spalle e un sacco di tempo davanti, “Little Demon” potrebbe forgiare una reputazione fantasiosa attraverso il fuoco di tentativi ed errori. Ma per distinguersi, deve uscire dall’autostrada e ritagliarsi la propria strada verso l’inferno, lasciando nella polvere le buone intenzioni e le convenzioni”. – IndieWire.

Questo è stato un sentimento ripreso da The Hollywood Reporter, che osserva come la serie “ha tutto ciò di cui ha bisogno per essere un vincitore”, ma avverte che “deve solo trovare il proprio percorso per unirli tutti insieme”.

“Piccolo Demone si assicura di radicare la maggior parte del suo umorismo nel personaggio e nella situazione invece che nelle gag. Certo, ci sono un sacco di gag, ma adoriamo l’idea di una storia apparentemente riconoscibile che viene stratificata da circostanze ridicole”. – Decisore.

