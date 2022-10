Da Hulu a Shudder, quale servizio di streaming è il migliore per l’horror?

La stagione spettrale sta andando forte e, con l’avvicinarsi del gioiello della corona di Halloween, i film spaventosi, se i fan hanno rimandato il loro divertimento fino ad ora, inizieranno senza dubbio presto in streaming. Tuttavia, non tutti possono fare un grande investimento in più servizi di streaming per guardare quello che vogliono, oltre a consigli. Per quanto brillante sia un film horror, c’è poco di veramente orribile come un budget sbilanciato o un conto che non viene pagato.

Notando che, potrebbe essere meglio esaminare le opzioni per ciò che funziona per ogni particolare fan dell’horror. A seconda del gusto, l’orrore disponibile può far venire l’acquolina in bocca o seccare le vene. In riconoscimento di ciò, è necessario creare una guida per ciò che funziona meglio per determinati gusti. Dai classici agli originali, dalla TV ai film e dal budget al completo, ecco i posti migliori per lo streaming di horror nel 2022.

Peacock ospita i classici e i remake della Universal

Peacock è di proprietà di NBCUniversal, che generalmente si traduce in “Jurassic Park e L’ufficio” Tuttavia, quando arriva la stagione horror, Peacock Premium diventa proprio questo: un investimento premium. Classico e rivoluzionario della Universal Uomo lupo e Uomo lupo i film, i suoi trattamenti Frankenstein e le sue versioni di Dracula risiedono tutti su questo servizio e vale la pena acquistarlo. Per non parlare della collezione di film della serie Halloween. Se un fan dell’horror si sente particolarmente nostalgico, sperando in un horror un po’ meno viscerale o semplicemente desiderando una serata di Halloween vecchio stile, Peacock Premium è un affare per $ 4,99 al mese. Inoltre, non fa male che includa molti dei recenti remake dei suoi classici titoli horror per stuzzicare e terrorizzare anche gli spettatori.

Hulu presenta l’horror corto originale

Per un orrore di dimensioni ridotte, non cercare oltre Hulu. Lo streamer ospita principalmente la televisione, ma la maggior parte dei suoi contenuti originali relativamente limitati è influenzata dall’horror. Ha alcuni dei migliori nuovi horror dell’anno, vantando sia il sanguinoso di alto profilo Preda e cruento Hellraiser blockbuster. Tuttavia, la sua vera attrazione al momento è la sua impressionante libreria di antologia e horror in forma abbreviata. Con così tante serie incentrate sull’horror di dimensioni ridotte, da 30 a 60 minuti, Hulu è l’investimento perfetto per gli appassionati di horror indaffarati o per coloro che preferiscono il loro horror un po’ più semplice e breve. A $ 7,99 al mese, Hulu è un ottimo acquisto a prescindere, ma è sicuramente un acquisto valido per la stagione di Halloween.

Netflix presenta una televisione originale brillante e sanguinosa

L’horror e la televisione influenzata dall’horror di Netflix non hanno eguali. I suoi film originali sono certamente buoni, e anche i suoi film con licenza vantano un’impressionante libreria horror. Tuttavia, la sua vera forza sta nella televisione horror, da storia dell’orrore americana a Locke e chiave. Il contenuto originale da solo vale l’investimento e le sue offerte di film sono solo la ciliegina sulla torta. A partire dal prossimo mese, Netflix introdurrà un livello supportato dalla pubblicità di $ 6,99 al mese, rendendolo un’opzione molto meno costosa di quella attualmente disponibile con un minimo di $ 9,99 al mese. Indipendentemente dal prezzo, i nuovi ed entusiasmanti standard horror di Netflix sono l’ideale per le persone che cercano la programmazione più recente per la stagione di Halloween.

AMC+ offre una varietà con un focus horror da brivido

AMC+ non è generalmente elencato tra i grandi dello streaming, ma è una gemma nascosta per i fan dell’horror. Oltre alla grande ondata di programmazione Halloweentime, da Il morto che cammina a Intervista di Anne Rice al vampiro, include anche tutti i contenuti disponibili sul servizio di streaming horror Shudder, a cui si riversano molti fan dell’horror. Si vanta Halloween, Gioco da ragazzie molti altri titoli horror di inizio franchising. Non è così vario o potente come molti altri servizi di streaming. Tuttavia, per i fan che cercano un horror accattivante con una grande varietà, buoni originali e molti classici moderni cruenti, vale la pena pagare il prezzo di $ 8,99 al mese di AMC +.

Le caratteristiche per famiglie di Disney+ sono dei classici moderni

Disney+ è forse il principale concorrente più veloce nel gioco in streaming. Laddove Netflix ha stabilito il genere e costruito la sua libreria per decenni, Disney+ è esplosa in pochi anni fino a diventare un leader e un trendsetter nel settore. Questo è chiaramente ripreso nelle sue offerte di Halloweentime. Città di Halloween, La casa del gufo, Amici spettrali e Hocus Pocus il tutto si aggiunge all’incredibile varietà di spettacoli chiaramente ispirati all’horror ma adatti a persone di tutte le età. Gli originali di Disney+ non sono così spaventosi come quelli di Netflix e la maggior parte dei suoi originali non si concentra nemmeno su Halloween oltre a quelli arrivati ​​quest’anno, Lupo mannaro di notte e Hocus Pocus 2. Vale la pena notare, tuttavia, che per gli streamer che cercano funzionalità per famiglie e programmi TV con un tocco horror, e anche per coloro che cercano le funzionalità di Dia de los Muertos, Disney+ a $ 7,99 al mese non è troppo malandato.

HBO Max ha un po’ di tutto

HBO Max non ha tanti originali come Netflix o tanti contenuti per famiglie come Disney. Non è il migliore in un particolare genere horror. Tuttavia, vanta la più grande varietà di film horror e di Halloween tra tutti gli streamer. Film di Halloween per bambini come Servizio di consegna di Kiki sono buoni come quelli della Disney, per non parlare dei classici spettrali dei cartoni animati come Scooby Doo e Leone il cane fifone. Tuttavia, presenta anche classici come Il giovane Frankenstein, L’Evocazionee l’intera collezione di film horror di Hammer.

Vanta l’intera collezione di prodotti Warner Brothers e poi alcuni, ed è facilmente la scelta migliore per i fan dell’horror che non sono sicuri di cosa preferiscono ma sanno che vogliono alcuni dirottamenti di Halloween. Se tutto il resto fallisce, i fan possono semplicemente ricordare tutte le cancellazioni che escono dalla programmazione di HBO e stare certi che anche se gli omicidi che vedono non sono reali, la minaccia di morte ai loro programmi e film preferiti lo è sicuramente. HBO Max parte da $ 9,99 al mese.