Cosa lascia Hulu nell’ottobre 2022

Hulu sta davvero entrando nello spirito di Halloween nel 2022, con ottobre che porta con sé l’aggiunta di una serie di fantastici titoli spettrali. Questo mese ha già visto l’aggiunta del Lama trilogia, Ombre scuree L’esorcismo di Emily Roseper non parlare del nuovissimo Hellraiser film che sta facendo scalpore in questo momento. Ma mentre Hulu sta portando un sacco di fantastici film e spettacoli nel suo catalogo nell’ottobre 2022, ci sono anche alcuni titoli che lasciano il servizio di streaming. Alcuni di questi sono già andati mentre altri hanno i giorni contati. Quindi, mentre stai cercando qualcosa di nuovo da guardare o un vecchio preferito da rivedere, perché non dare un’occhiata a questo elenco per l’ultima possibilità di vedere alcuni fantastici contenuti prima che lasci Hulu?

2 ottobre

Mamma mamma (2015)

10 ottobre

Famigerato (2020)

Gioventù selvaggia (2018)

Scotch: un sogno d’oro (2018)

Cani superpoteri (2019)

14 ottobre

Cattivi compagni di stanza (2015)

La scorta (2016)

Altamente incordato (2016)

Veniva dal deserto (2017)

Strada principale (2010)

Chiaro di luna serio (2009)

Donna tu sei sciolto (2004)

Zero giorni (2016)

15 ottobre

Uccello canoro (2020)

17 ottobre

Richiesta di amicizia (2016)

20 ottobre

Totalmente sotto controllo (2020)

22 ottobre

Nel cuore del mare (2015)

28 ottobre

Cattiva terapia (2020)

30 ottobre

La rete sociale (2010)

31 ottobre

Akeelah e l’ape (2006)

Alieno contro predatore (2004)

Alien v. Predator: Requiem (2007)

Big Mommas: Like Father, Like Son (2011)

Cigno nero (2010)

Il progetto Blair Witch (1999)

Libro delle ombre: The Blair Witch 2 (2000)

Bucky Larson nato per essere una star (2011)

Gettato via (2000)

Cowboy e alieni (2011)

Dan nella vita reale (2007)

Il debito (2011)

Detroit (2017)

Racconto dei delfini (2011)

Non aver paura del buio (2011)

Non dire alla mamma che la babysitter è morta (1991)

Duplicità (2009)

Fantastico Mr. Fox (2009)

Acchiappafantasmi (1984)

Ghostbusters II (1989)

Manna dal cielo (2004)

Zona verde (2010)

I viaggi di Gulliver (2010)

Uncino (1991)

Ostello (2006)

Ostello: Parte II (2007)

Hotel Transilvania (2012)

Lo faccio… finché non lo faccio (2017)

Nel tempo (2011)

Giorno dell’Indipendenza (1996)

Cittadino rispettoso della legge (2009)

Il cercatore di svago (2018)

Fammi entrare (2010)

Piccoli Focker (2010)

Fortunato (2017)

L’uomo in fiamme (2004)

La maschera di Zorro (1998)

Incontra The Fockers (2004)

Incontra i genitori (2000)

Uomini d’onore (2000)

Mamma e papà salvano il mondo (1992)

Moneyball (2011)

Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002)

Infermiera 3-D (2014)

L’oggetto del mio affetto (1998)

Olivia Rodrigo: guidando a casa 2 u (un film SOUR) (2022)

Giustizia poetica (1993)

Predatore (1987)

Predatore II (1990)

Predatori (2010)

Radio (2003)

Gli assassini sostitutivi (1998)

Ricochet (1991)

Il coinquilino (2011)

Vergogna (2011)

Semplicemente irresistibile (1999)

Il sesto uomo (1997)

Codice sorgente (2011)

Aumentare la rivoluzione (2012)

Stuart Little 3: Il richiamo del selvaggio (2006)

Tifoso (2002)

Cambia (1991)

Sineddoche, New York (2008)

Tomcats (2001)

Leggende urbane: Bloody Mary (2005)

Punto panoramico (2008)

Volontari (1985)

Volver (2006)

Wanderlust (2012)

Cavallo da guerra (2011)

Zone umide (2019)

Origini degli X-Men: Wolverine (2009)

Hai posta (1998)