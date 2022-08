Cosa lascia Hulu nell’agosto 2022

Da “I mercenari” a “Cattivissimo me”, ecco tutti i film in uscita da Hulu questo mese.

Con tutti i film e gli spettacoli là fuori in streaming, è comprensibile se hai cose che hai rimandato a guardare fino a tardi. Dopotutto, c’è così tanto tempo per abbuffarsi in un giorno. E ogni giorno escono nuovi fantastici contenuti, così possiamo capire perché potresti non avere fretta di guardare quel film che il tuo amico ti ha consigliato quella volta. Sfortunatamente, ogni nuovo mese significa anche che un altro set di titoli lascia il tuo streamer preferito. E se lo è lo streamer preferito Hulu, ecco cosa devi aggiungere alla tua lista di controllo. Il servizio continua ad ampliare il proprio catalogo ad agosto con il rilascio dell’attesissimo Predatore prequel Predail ritorno della serie commedia drammatica di successo Prenotazione Cani (creato da Taika Waititi e Sterlin Harjo), la prima di La nuova serie di thriller psicologici di Steve Carell Il paziente a fianco Domhnall Gleesone alcuni classici come acchiappa fantasmi e Selle ardenti entrando nel servizio. Ma anche con così tante uscite tanto attese, ci sono anche alcuni fantastici film in uscita ad agosto, inclusi alcuni importanti film in franchising.

Dai primi due film nell’amato Detestabile me franchising al film premiato La forma dell’acquae molti altri, ecco l’elenco di tutti i titoli che lasciano Hulu ad agosto, quindi sai cosa guardare dopo.

Partenza il 10 agosto

Vivo e vegeto (2016)

Partenza il 14 agosto

La forma dell’acqua (2017)

Partenza il 15 agosto

Dietro di te (2020)

Partenza il 16 agosto

Logan fortunato (2017)

Partenza il 19 agosto

Narcisi (2020)

Non riconosciuto (2017)

Partenza il 25 agosto

La disobbedienza (2017)

Partenza il 26 agosto

Camminare nel caos (2021)

Partenza il 31 agosto

30 minuti di meno (2011)

Il sesto giorno (2000)

Un’uva passa al sole (2008)

L’americano (2010)

Un’educazione (2009)

Perché l’ho detto (2007)

Stregato (2005)

Selle ardenti (1974)

Febbre da cabina (2003)

Paese forte (2010)

Demolizione uomo (1993)

Cattivissimo me (2010)

Cattivissimo me 2 (2013)

Deuce Bigalow: Gigolò maschile (1999)

Il diavolo veste Prada (2006)

I mercenari (2010)

I mercenari 2 (2012)

I mercenari 3 (2014)

Freddy si è fatto le dita (2001)

Scendi (2010)

La ragazza della porta accanto (2004)

Fuzz caldo (2007)

Sulla linea di fuoco (1993)

Insidioso (2011)

Cameriera a Manhattan (2002)

Margine Call (2011)

Martha Marcy May Marlene (2011)

Soldi Treno (1995)

I pinguini del signor Popper (2010)

Stagione aperta 2 (2009)

Si prega di attendere (2017)

Il Polar Express (2004)

Bella donna (1990)

camper (2006)

Daze scolastico (1988)

Sette anni in Tibet (1997)

Il milionario dei bassifondi (2008)

Il sarto di Panama (2001)

Preso (2009)

Notti di Talladega: La ballata di Ricky Bobby (2006)

C’è qualcosa su Mary (1998)

Inarrestabile (2010)

Introvabile (2008)

Posto vacante (2007)

Il cantante di matrimonio (1998)

Fine settimana da Bernie (1989)

Quando uno sconosciuto chiama (2006)

La giovane Victoria (2009)

Vostra Altezza (2011)

Zathura: un’avventura spaziale (2005)